Még nem zárult le az eljárás az aranykonvoj ügyében

Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán azt állította, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Szerinte a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről vagy épp eljárások elhúzásáról. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat, azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Nemzetnek határozottan cáfolta ezeket az állításokat. Havasi Bertalan szerint Magyar Péter egyszerűen nem mond igazat. Mint hangsúlyozta,