Ha szereti az interaktív előadásokat, az Erkelben a helye
Új fejezet nyílik a következő évadban az Erkel Színház univerzumában: érkezik az Erkel360, amelyben a nézők nem csupán szemlélői, hanem aktív részesei is lesznek az előadásoknak. Az új sorozat első produkciója az októberben debütáló Lakógyűlés, a musical lesz, amelyet Ember Márk rendez. A produkció szereposztásáról most lehullt a lepel.
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