szentkirályi alexandrahidegfidesz

Szentkirályi Alexandra: Vigyázzunk egymásra a rendkívüli hidegben + videó

Rendkívüli hidegre figyelmeztetett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint a hétvégén akár mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, ezért mindenkit fokozott odafigyelésre kér.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 17:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Vigyázzunk egymásra a rendkívüli hidegben!” – hangsúlyozta a közösségi oldalán megosztott videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra önkéntesekkel és frakciótársaival együtt havat lapátol (Forrás: Facebook)

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hétvégén évek óta nem tapasztalt fagyos időjárás várható, egyes területeken pedig akár mínusz 15 fok alatti hőmérséklet sem kizárt. Szentkirályi kiemelte: 

különösen fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége biztonságos, meleg helyen átvészelni az elkövetkező napokat. Arra kérte az embereket, hogy figyeljenek oda az utcán tartózkodókra és az egyedül élő embertársaikra is.

„Amennyiben bajban lévő embert látnak, aki szállásra, étkezésre vagy egyéb segítségre szorul, kérem, hívják a Menhely Alapítvány éjjel-nappal elérhető, ingyenes diszpécserszolgálatát a +36 1 338 4186-os telefonszámon, vagy a 112-es segélyhívót” – fogalmazott a frakcióvezető abban a videórészletben, amely a szerdai Igazság órájából származik, ahol Németh Balázs vendége volt.

A frakcióvezető hangsúlyozta, 

ezekben a napokban különösen nagy a társadalmi felelősség, ezért mindenkit arra kért, hogy vigyázzon magára és embertársaira.

A budapesti hóhelyzetről korábban Szentkirályi Alexandra megjegyezte, hogy miközben sokan a hidegben próbálják járhatóvá tenni a közterületeket, Karácsony Gergely „a kényelmes irodából szövegel”, holott lenne bőven tennivaló. Úgy fogalmazott:

az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosközlekedés pedig több helyen akadozik.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Életveszélyes a Balaton jege

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu