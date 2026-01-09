Szentkirályi Alexandra: Vigyázzunk egymásra a rendkívüli hidegben + videó

„Vigyázzunk egymásra a rendkívüli hidegben!” – hangsúlyozta a közösségi oldalán megosztott videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra önkéntesekkel és frakciótársaival együtt havat lapátol (Forrás: Facebook)

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hétvégén évek óta nem tapasztalt fagyos időjárás várható, egyes területeken pedig akár mínusz 15 fok alatti hőmérséklet sem kizárt. Szentkirályi kiemelte:

különösen fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége biztonságos, meleg helyen átvészelni az elkövetkező napokat. Arra kérte az embereket, hogy figyeljenek oda az utcán tartózkodókra és az egyedül élő embertársaikra is.

„Amennyiben bajban lévő embert látnak, aki szállásra, étkezésre vagy egyéb segítségre szorul, kérem, hívják a Menhely Alapítvány éjjel-nappal elérhető, ingyenes diszpécserszolgálatát a +36 1 338 4186-os telefonszámon, vagy a 112-es segélyhívót” – fogalmazott a frakcióvezető abban a videórészletben, amely a szerdai Igazság órájából származik, ahol Németh Balázs vendége volt.

A frakcióvezető hangsúlyozta,

ezekben a napokban különösen nagy a társadalmi felelősség, ezért mindenkit arra kért, hogy vigyázzon magára és embertársaira.

A budapesti hóhelyzetről korábban Szentkirályi Alexandra megjegyezte, hogy miközben sokan a hidegben próbálják járhatóvá tenni a közterületeket, Karácsony Gergely „a kényelmes irodából szövegel”, holott lenne bőven tennivaló. Úgy fogalmazott:

az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosközlekedés pedig több helyen akadozik.

