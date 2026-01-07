A közterületi állapotok miatt bírálta Szentkirályi Alexandra a főpolgármestert + videó

Élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert Szentkirályi Alexandra egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy budapesti villamosmegállóban lapátolta a havat, miközben azt állította: a főpolgármester munka helyett ismét másokra mutogat.

Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Szentkirályi szerint, miközben sokan a hidegben próbálják járhatóvá tenni a közterületeket, Karácsony Gergely „a kényelmes irodából szövegel”, holott lenne bőven tennivaló. Úgy fogalmazott:

az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosközlekedés pedig több helyen akadozik.

– Jelenteném, hogy most éppen a főpolgármester nem teszi a dolgát, mert azért vagyunk itt, ebben a villamosmegállóban, mert mindenki eshet-kelhet – mondta a videóban.

Szentkirályi Alexandra egy másik bejegyzésben szintén a balliberális fővárosi vezetést bírálta.

Borítókép: Havazás utáni Budapest (Forrás: MW/Gábor Zoltán)