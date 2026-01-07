A közterületi állapotok miatt bírálta Szentkirályi Alexandra a főpolgármestert + videó

Élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert Szentkirályi Alexandra egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy budapesti villamosmegállóban lapátolta a havat, miközben azt állította: a főpolgármester munka helyett ismét másokra mutogat.
Szentkirályi szerint, miközben sokan a hidegben próbálják járhatóvá tenni a közterületeket, Karácsony Gergely „a kényelmes irodából szövegel”, holott lenne bőven tennivaló. Úgy fogalmazott:
az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosközlekedés pedig több helyen akadozik.
– Jelenteném, hogy most éppen a főpolgármester nem teszi a dolgát, mert azért vagyunk itt, ebben a villamosmegállóban, mert mindenki eshet-kelhet – mondta a videóban.
Szentkirályi Alexandra egy másik bejegyzésben szintén a balliberális fővárosi vezetést bírálta.
Borítókép: Havazás utáni Budapest (Forrás: MW/Gábor Zoltán)
