szentkirályi alexandrakarácsony gergelyhavazás

A közterületi állapotok miatt bírálta Szentkirályi Alexandra a főpolgármestert + videó

Hólapáttal a kézben, kamerák előtt üzent Karácsony Gergelynek Szentkirályi Alexandra, aki szerint a főpolgármester az irodából kommentel ahelyett, hogy a problémákat kezelné.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:39
Élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert Szentkirályi Alexandra egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy budapesti villamosmegállóban lapátolta a havat, miközben azt állította: a főpolgármester munka helyett ismét másokra mutogat.

20251217 Budapest A Fővárosi Közgyűlés ülése. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Karácsony Gergely főpolgármester
Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Szentkirályi szerint, miközben sokan a hidegben próbálják járhatóvá tenni a közterületeket, Karácsony Gergely „a kényelmes irodából szövegel”, holott lenne bőven tennivaló. Úgy fogalmazott: 

az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosközlekedés pedig több helyen akadozik.

– Jelenteném, hogy most éppen a főpolgármester nem teszi a dolgát, mert azért vagyunk itt, ebben a villamosmegállóban, mert mindenki eshet-kelhet – mondta a videóban.

Szentkirályi Alexandra egy másik bejegyzésben szintén a balliberális fővárosi vezetést bírálta.

Borítókép: Havazás utáni Budapest (Forrás: MW/Gábor Zoltán)

               
       
       
       

