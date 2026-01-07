Magyar Honvédség (MH)időjáráshavazás

A honvédség a hóhelyzetben is segít mindenhol, ahol kell + videó

A rendkívüli téli időjárásban is lehet számítani a Magyar Honvédség segítségére – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A katonák segítségére azért van jelenleg kiemelten szükség, mert a meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 12:59
– A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igénye szerint ott vagyunk mindenhol, ahol kell, járművel, eszközzel, emberrel a Magyar Honvédség segít a bajban – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Forrás: Facebook

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, hétfőn Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke is hangsúlyozta: a Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására.

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.

A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonságának garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

 

Borítókép: A Magyar Honvédség egy hókotrója munka közben (Forrás: Facebook)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

