A honvédség a hóhelyzetben is segít mindenhol, ahol kell + videó

– A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igénye szerint ott vagyunk mindenhol, ahol kell, járművel, eszközzel, emberrel a Magyar Honvédség segít a bajban – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Forrás: Facebook

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, hétfőn Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke is hangsúlyozta: a Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására.

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.

A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonságának garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.