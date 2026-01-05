magyar honvédségböröndi gáborlakosság

A Magyar Honvédség készen áll a rendkívüli téli időjárás kezelésére

A Magyar Honvédség felkészült a jelentős havazással és szélsőséges téli körülményekkel járó helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására – közölte Böröndi Gábor vezérezredes.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 18:44
A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében

jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.

A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

Böröndi vezérezredes hangsúlyozta:

a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra.

Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetésirányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.

A reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

A vezérezredes emlékeztetett, hogy a Magyar Honvédség korábban is számos alkalommal bizonyította, hogy katonai képességei szükség esetén a lakosság támogatását és védelmét szolgálják, és a katasztrófavédelmi rendszer eljárásrendje szerint hatékonyan aktiválhatók árvíz, rendkívüli tűzoltási feladatok, szélsőséges téli időjárás vagy más katasztrófahelyzetek esetén.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Kacsúr Tamás)


