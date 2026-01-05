Több helyen lassítja a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív hóesés

Az Útinform a honlapján azt írta, az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton is lelassult a forgalom az erős hóesés miatt.

A Mávinform tájékoztatása szerint Rákospalota-Újpesten a havazás miatt váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a Budapest–Vác–Szob és a Budapes–Veresegyház–Vác vonalon hosszabb menetidőkre kell számítani. A Budapest, Veresegyház és Vác közötti S71-es, G71-es vonatok a budapesti Nyugati pályaudvar helyett csak Rákospalota-Újpestig közlekednek és onnan is indulnak.

Az M1-es autópályán és az 1-es főúton Biatorbágy térségében balesetek és a rossz útviszonyok miatt az érintett buszjáratok jelentős, 40-60 percen túli késésekkel közlekednek. Pannonhalmán a havas út miatt három megállót nem érintenek a Győr–Pannonhalma–Ravazd–Győrasszonyfa között közlekedő buszok.

Balesetek is lassítják a forgalmat

Az M1-es autópályán frontális karambol történt a 24-es kilométernél, Biatorbágy térségében. Mindkét irányban egy-egy sávon megindult a forgalom, de

a torlódás továbbra is jelentős.

Aki teheti, válasszon másik útvonalat.

A 61-es főúton, Nagykanizsa térségében baleset történt. A 191-es kilométernél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

A 73-as főúton, Veszprém térségében pályaelhagyásos baleset történt, ezért a 6-os kilométernél a forgalom félpályán halad.

A 86-os főúton, Szombathely déli határánál két személyautó frontálisan ütközött össze.

A 76-os kilométernél megállították a forgalmat.

A 87-es főúton, Táplánszentkereszt térségében két személyautó ütközött össze, ezért a 17-es kilométernél félpályán halad a forgalom.