Így védi Magyarország a teljes kontinenst

– Észtország, Lettország és Litvánia védelmén túl a Magyar Légierő összesen hét NATO-tagállamban teljesített szolgálatot: Magyarország és a három balti ország mellett Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légterét is biztosították a magyar Gripenek – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter kiemelte,

a legfontosabb, hogy ez a kiváló csapat védi hazánk légterét is! A magyar emberek biztonsága a legjobb kezekben van!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf fotókat is közzétett az ünnepségről.

22 éles riasztás

Amint arról már korábban beszámoltunk, több mint 400 repült óra, 22 éles és 87 gyakorló riasztás – ez a Magyar Honvédség (MH) Gripen-pilótáinak mérlege a baltikumi légvédelemben. Az MH Balti Fegyveres Légvédelmi Készenlét Alegység blokk 69 állománya augusztus 1-je és december 1-je között Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmét látta el négy Gripen vadászgéppel, valamint 80 fős személyi állománnyal. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a visszafogadó ünnepségen megköszönte szolgálatukat.

A tárcavezető emlékeztetett: az MH Balti Fegyveres Légvédelmi Készenlét Alegység blokk 69 állománya augusztus 1-je és december 1-e között Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmét látta el négy Gripen vadászgéppel, a feladat végrehajtásához szükséges teljes technikai háttérrel, valamint 80 fős személyi állománnyal. Elmondta,

az idei küldetés mérlege 22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra, amelyek mind azt igazolják, hogy a Magyar Honvédség katonái nem csak technikailag, de szervezetileg és mentálisan is felkészültek az ilyen feladatokra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszönetet mondott valamennyi katonának az elmúlt négyhavi szolgálatáért, majd Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnök felhívta a figyelmet arra, hogy

a balti országok számára a légtérrendészet nemcsak feladat, hanem a hétköznapi élet biztonságának garanciája is.

Mivel Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik vadászgépekkel, ezért a NATO-tagállamok rotációs felajánlása nemcsak katonai kötelezettségvállalás, hanem a kollektív védelem kézzelfogható megnyilvánulása is – tette hozzá.