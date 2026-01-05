Egyelőre fellélegezhetnek az autósok: január 6-án, kedden, sem a benzin, sem a gázolaj ára nem változik – derül ki a holtankoljak.hu közléséből.

Félő volt, hogy a venezuelai fejlemények miatt drágul az üzemanyag, ám ez egyelőre nem következett be

Fotó: Székelyhidi Balázs

Ezek alapján az alábbi átlagárakon tankolhatunk 2026. január 5-én és várhatóan másnap is:

a 95-ös benzin literje átlagosan 558 forintba, a gázolajé pedig 570 forintba kerülhet.

Pedig jogos volt a félelem, hogy az új év rögtön egy áremelkedéssel indul – írja a Világgazdaság. Péntek este az Amerikai Egyesült Államok különleges katonai műveletet hajtott végre a világ legnagyobb nyersolajkészletével rendelkező országa, Venezuela ellen. A pár óra alatt végrehajtott akció során az amerikaiak elfogták Nicolás Maduro elnököt, akit aznap New Yorkba szállítottak, hogy ott felelősségre vonják.

A lap cikke emlékeztet arra is, hogy a magyar kormány a helyzetre reagált még szombaton este . Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.