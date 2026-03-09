Szentkirályi Alexandra: Átlátunk a szitán, tudjuk, kik állnak a magyarok mellett, és tudjuk, kik játszanak össze az ukránokkal + videó

„Felháborító, hogy Magyarországot fenyegetések érik annak ellenére, hogy az ország az elmúlt öt évben minden lehetséges segítséget megadott a szomszédos Ukrajnának” – írja a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a bejegyzésében emlékeztetett: Zelenszkij olajblokáddal válaszol a magyar támogatásra, és életveszélyes fenyegetést is megfogalmazott Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben.

Mindezt mivel vívta ki Orbán Viktor? Azzal az egy dologgal, hogy ő nem az ukrán, hanem a magyar érdeket képviseli, ahogy egy felelős magyar miniszterelnöknek ezt tennie kell

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

A politikus szerint az ukrán vezetés azért gyakorol nyomást Magyarországra, mert a magyar kormány nem hajlandó fegyvereket és pénzt küldeni a háborúba. Zelenszkij kormányváltást szeretne Magyarországon, és egy olyan vezetést látna szívesen, amely támogatná Ukrajna követeléseit.

„Átlátunk a szitán, és tudjuk, hogy kik azok, akik a magyarok mellett vannak ebben a helyzetben, s kik azok, akik most is összejátszanak az ukránokkal” – közölte Szentkirályi Alexandra, és hangsúlyozta: a magyar kormány a magyar érdekek mellett áll ki, ezért is a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)