Robert Fico hatalmas pofont osztott ki Zelenszkijnek, fordítva sült el az ukránok terve

A szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán beszélt róla, hogy blokkolni fogja az ukrán hadikölcsönt egész addig, amíg Ukrajna újra nem indítja a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Robert Fico szerint Szlovákia Magyarországtól függetlenül cselekszik, így az ukrán vezetésnek nem érdemes a magyar választások eredményére játszania, írja az Origo.

Robert Fico megüzente az ukránoknak, hogy nem érdemes a magyar választásra várni a vezeték újraindításával. Fotó: AFP

Fico a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy hamarosan Párizsban találkozik majd Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akinek egy egyszerű kérdést fog feltenni. Fico szerint Von der Leyennek választ kell adni rá, hogy Brüsszel még meddig kívánja Ukrajnát támogatni két tagországgal és nemzeti érdekeikkel szemben.

Pozsony arra fogja kérni Von der Leyent, hogy gyakoroljon nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy engedélyezze a vezeték meglátogatását – mondta Fico.

A szlovák kormányfő egyúttal jelezte, hogy Kijevnek nem érdemes a magyar választások eredményére játszania. – Az ukrán elnök a közelmúltban arról beszélt, hogy egy-másfél hónap múlva – azaz a magyar választások után, ahol az ellenzék győzelmére számít – újraindítja az ellátást – emlékeztetett Fico. Szlovákia azonban mindaddig blokkolni fogja az ukrán hitelt, ameddig Ukrajna újra nem indítja a szállításokat.