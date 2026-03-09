Robert FicoUkrajnaSzlovákia

Robert Fico hatalmas pofont osztott ki Zelenszkijnek, fordítva sült el az ukránok terve

A szlovák kormányfő a közösségi oldalán jelentette be, hogy blokkolni fogja az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt, egész addig, amíg a Barátság kőolajvezeték újra nem indul. Robert Fico szerint Szlovákia döntése független a magyar választástól, így nem is érdemes az ukrán vezetésnek erre játszania. Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve. A közel-keleti válság miatt Európa nem mondhat le az olcsó orosz energiáról. Az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései elfogadhatatlanok.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 8:25
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: POOL
A szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán beszélt róla, hogy blokkolni fogja az ukrán hadikölcsönt egész addig, amíg Ukrajna újra nem indítja a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Robert Fico szerint Szlovákia Magyarországtól függetlenül cselekszik, így az ukrán vezetésnek nem érdemes a magyar választások eredményére játszania, írja az Origo

Robert Fico megüzente az ukránoknak, hogy nem érdemes a magyar választásra várni a vezeték újraindításával
Robert Fico megüzente az ukránoknak, hogy nem érdemes a magyar választásra várni a vezeték újraindításával. Fotó: AFP

Fico a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy hamarosan Párizsban találkozik majd Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akinek egy egyszerű kérdést fog feltenni. Fico szerint Von der Leyennek választ kell adni rá, hogy Brüsszel még meddig kívánja Ukrajnát támogatni két tagországgal és nemzeti érdekeikkel szemben. 

Pozsony arra fogja kérni Von der Leyent, hogy gyakoroljon nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy engedélyezze a vezeték meglátogatását – mondta Fico. 

A szlovák kormányfő egyúttal jelezte, hogy Kijevnek nem érdemes a magyar választások eredményére játszania. – Az ukrán elnök a közelmúltban arról beszélt, hogy egy-másfél hónap múlva – azaz a magyar választások után, ahol az ellenzék győzelmére számít – újraindítja az ellátást – emlékeztetett Fico. Szlovákia azonban mindaddig blokkolni fogja az ukrán hitelt, ameddig Ukrajna újra nem indítja a szállításokat. 

Egyelőre a kilencvenmilliárd eurós katonai hitel Ukrajnának gyakorlatilag blokkolva van – fogalmazott. 

Mint ismeretes, Ukrajna január vége óta zsarolja hazánkat, és a fennálló szerződések ellenére nem szállít olaja a Barátság kőolajvezetéken, amely azonban elengedhetetlenül fontos a régi energiabiztonsága szempontjából. Hazánk a zsarolásra reagálva válaszlépéseket jelentett be, köztük azt is, hogy a vezeték újraindításáig Magyarország blokkolni fog minden Ukrajnának fontos kérdést az Európai Unióban. 

Ukrajna a vezeték leállításával és a folyamatos fenyegetésekkel igyekszik befolyásolni a magyar választásokat, hogy a számukra kedvező Tisza Pártot segítsék kormányra. 

 

Borítókép: Robert Fico szlovák kormányfő (Fotó: AFP)

 

