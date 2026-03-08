Robert FicoBarátság kőolajvezetékSzlovákia

Robert Fico: Az ukrán elnök képes elpusztítani a Barátság kőolajvezetéket

A szlovák kormányfő kedden Párizsban találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Robert Fico tolmácsolja majd álláspontját az Ukrajna területén keresztül történő kőolajszállítás ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 12:26
Robert Fico Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: POOL
Ismételten sürgetni fogja, hogy az Európai Bizottság (EB) kényszerítse rá Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt: tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérülési helyszínének vizsgálatát. Kifejti továbbá, hogy Szlovákia – szükség esetén – kész átvenni a stafétát Magyarországtól az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolásában. Robert Fico erről a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt – írja a Ma7 hírportál. 

Slovakia's Prime Minister Robert Fico adjusts his headphone during a joint news conference with US Secretary of State in Bratislava, Slovakia, on February 15, 2026. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
Fotó: AFP

„Az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás létfontosságú számunkra. Nyilvánvaló azonban, hogy az ukrán elnök nem szándékozik azt folytatni, ami számunkra hatalmas veszteséget jelentene mind az áru ára, mind a szállítási díjak tekintetében. Megjegyzendő, hogy a Slovnaft finomító a kihirdetett olajipari vészhelyzet keretében már megkezdte a kőolaj vételezését az állami tartalékokból” – fogalmazott Robert Fico és hozzátette:

Kedden reggel Párizsban találkozom az EB elnökével, és felteszem neki az egyszerű kérdést: meddig fogja még az Európai Bizottság előnyben részesíteni Ukrajna, mint nem uniós tagállam érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzetállami érdekeivel szemben?

A szlovák miniszterelnök a találkozón ismételten szorgalmazni fogja a Barátság vezeték sérült szakaszának helyszíni szemléjét. 

Információink és a műholdfelvételek azt igazolják, hogy a vezetéknek kutya baja. Ha késlekedünk, semmi kétségem afelől, hogy az ukrán elnök képes elpusztítani a vezetéket

– fűzte hozzá. Amennyiben a sérülés beigazolódna, felajánlja a szlovákiai javítási kapacitásokat is.

„Jelenleg az Ukrajnának szánt 90 milliárdos katonai hitel hatékonyan blokkolva van. De nem vagyok naiv. Az ukrán elnök legújabban a szállítások egy-másfél hónap múlva történő helyreállításáról beszél, tehát a magyarországi választások utánra időzítve, ahol az ellenzék győzelmében bízik. Ezt követően már nem lesz esély a keleti kőolajra, hacsak nem veszi át valaki más a magyar stafétát” – mondta, hozzátéve, hogy a hitel blokkolása legitim eszköz a kőolajszállítások helyreállításának eléréséhez.

A miniszterelnök bízik benne, hogy a találkozón vita alakul ki arról is, milyen intézkedéseket javasol a Bizottság az uniós villamosenergia-árak csökkentése érdekében. „Csak rajtunk múlik az unióban, milyenek lesznek az áramáraink: értelmetlen klímacélokkal lesznek-e terhelve, vagy racionálisak maradnak, lehetővé téve az energiaigényes európai ipar túlélését és versenyképességét Kínával, Indiával vagy az Egyesült Államokkal szemben, ahol az árak többszörösen alacsonyabbak” – jegyezte meg.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

