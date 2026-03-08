Robert Fico: Az ukrán elnök képes elpusztítani a Barátság kőolajvezetéket

Ismételten sürgetni fogja, hogy az Európai Bizottság (EB) kényszerítse rá Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt: tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérülési helyszínének vizsgálatát. Kifejti továbbá, hogy Szlovákia – szükség esetén – kész átvenni a stafétát Magyarországtól az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolásában. Robert Fico erről a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt – írja a Ma7 hírportál.

Fotó: AFP

„Az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás létfontosságú számunkra. Nyilvánvaló azonban, hogy az ukrán elnök nem szándékozik azt folytatni, ami számunkra hatalmas veszteséget jelentene mind az áru ára, mind a szállítási díjak tekintetében. Megjegyzendő, hogy a Slovnaft finomító a kihirdetett olajipari vészhelyzet keretében már megkezdte a kőolaj vételezését az állami tartalékokból” – fogalmazott Robert Fico és hozzátette:

Kedden reggel Párizsban találkozom az EB elnökével, és felteszem neki az egyszerű kérdést: meddig fogja még az Európai Bizottság előnyben részesíteni Ukrajna, mint nem uniós tagállam érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzetállami érdekeivel szemben?

A szlovák miniszterelnök a találkozón ismételten szorgalmazni fogja a Barátság vezeték sérült szakaszának helyszíni szemléjét.

Információink és a műholdfelvételek azt igazolják, hogy a vezetéknek kutya baja. Ha késlekedünk, semmi kétségem afelől, hogy az ukrán elnök képes elpusztítani a vezetéket

– fűzte hozzá. Amennyiben a sérülés beigazolódna, felajánlja a szlovákiai javítási kapacitásokat is.

„Jelenleg az Ukrajnának szánt 90 milliárdos katonai hitel hatékonyan blokkolva van. De nem vagyok naiv. Az ukrán elnök legújabban a szállítások egy-másfél hónap múlva történő helyreállításáról beszél, tehát a magyarországi választások utánra időzítve, ahol az ellenzék győzelmében bízik. Ezt követően már nem lesz esély a keleti kőolajra, hacsak nem veszi át valaki más a magyar stafétát” – mondta, hozzátéve, hogy a hitel blokkolása legitim eszköz a kőolajszállítások helyreállításának eléréséhez.