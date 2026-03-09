Szellemváros lett az egykor virágzó európai gazdasági központból

Az egykor stratégiailag fontos ukrán város, Pokrovszk a Donbasz egyik fontos ipari és közlekedési központja volt. A városnak mintegy 60-65 ezer lakosa volt, gazdasága nagyrészt a bányászathoz, a vasúti közlekedéshez és a regionális kereskedelemhez kapcsolódott. A háború azonban mindent megváltoztatott.

Szellemvárossá tette a háború az egykor virágzó európai gazdasági központot, Pokrovszkot

(Fotó: AFP)

A várostól 10 km-re nyugatra található bánya 2014 után Ukrajna legnagyobb szénszállítója volt, amely olyan speciális kokszszenet állított elő, amely alapvető nyersanyag az acélgyártáshoz. Évi 6 millió tonna termeléssel és egy testvérbányával együtt tízezer embert foglalkoztatott – írta a The Guardian.