Szellemváros lett az egykor virágzó európai gazdasági központból

A romok, az elhagyott utcák és a lakosság szenvedése emlékeztetnek a háború pusztítására. Pokrovszk története egy olyan város története, amely békés ipari központból rövid idő alatt frontvárossá vált.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 18:25
Szellemváros lett az egykor virágzó európai gazdasági központból Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU AGENCY
Az egykor stratégiailag fontos ukrán város, Pokrovszk a Donbasz egyik fontos ipari és közlekedési központja volt. A városnak mintegy 60-65 ezer lakosa volt, gazdasága nagyrészt a bányászathoz, a vasúti közlekedéshez és a regionális kereskedelemhez kapcsolódott. A háború azonban mindent megváltoztatott.

Szellemvárossá tette a háború az egykor virágzó európai gazdasági központot, Pokrovszkot Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY
Szellemvárossá tette a háború az egykor virágzó európai gazdasági központot, Pokrovszkot 
(Fotó: AFP)

A várostól 10 km-re nyugatra található bánya 2014 után Ukrajna legnagyobb szénszállítója volt, amely olyan speciális kokszszenet állított elő, amely alapvető nyersanyag az acélgyártáshoz. Évi 6 millió tonna termeléssel és egy testvérbányával együtt tízezer embert foglalkoztatott – írta a The Guardian.

A 2022-ben kezdődő háború alapjaiban változtatta meg Pokrovszk helyzetét. A kelet-ukrajnai harcok fokozódásával a város egyre fontosabb ellátási és utánpótlási csomóponttá vált. A település jelentőségét főként az adta, hogy fontos vasúti csomópont volt a Donyecki és a Dnyipropetrovszki régió között. A vasútvonalak segítségével szállították a szenet, ipari alapanyagokat és mezőgazdasági termékeket. Emellett a városban számos oktatási intézmény, kórház és kulturális létesítmény is volt, amelyek a környező települések lakói számára is szolgáltatásokat nyújtottak. 

Pokrovszk a háború elején elosztóközpont volt

Pokrovszk egy ideig menedék volt, háborús időkben is virágzó ukrán város, stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően keleten, alig ötven kilométerre a fronttól. A város vasútállomása a régió elosztóközpontjává vált, míg útjai a központi város, Dnyipro és Kramatorszk, valamint Ukrajna erődítményövezete közötti fő közlekedési útvonalak voltak, amelyek mentén csapatokat és ellátmányt szállítottak, éjszaka pedig a sebesülteket.

2022 nyarára Pokrovszk élénk háttérbázissá vált, ahol még a 19 órai kijárási tilalom is érvényben volt, és lakossága a háború előtti szintre emelkedett. A szovjet stílusú szolgáltatást nyújtó Hotel Druzsba tele volt szolgálaton kívüli katonákkal és partnereikkel, valamint humanitárius segélymunkásokkal, katonai kiképzőkkel és újságírókkal.

A város fellendülést tapasztalt az érkező emberek miatt

– mondta egy közéleti aktivista a The Guardiannak. Egy lakás, amely háború előtt havi 100 dollárba került, „2023-ban a csúcson 350–600 dollár volt” – tette hozzá, és arról is beszélt, hogy „szinte 3 méterenként” katonai felszereléseket árusító üzletek nyíltak.

A támadás, amely mindent megváltoztatott

Ez 2023 augusztusában kezdett megváltozni. Néhány héttel korábban figyelmeztetés keringett, hogy az oroszok a frontvonalon lévő szállodákat veszik célba. Augusztus 8-án két Iskander rakéta csapódott be egy lakóházba. Hét ember meghalt.

Az újságírók számára Pokrovszk átutazóhely lett. Gazdasága változásnak indult, néhány nő hagyományosan férfiaknak fenntartott munkát vállalt a szénbányákban. 

Akkor még működött egy bolt, egy vegyesbolt, amelynek Starlink internetkapcsolata és generátora volt, így még kártyával is lehetett fizetni

– mesélte egy férfi, hozzátéve:

Fiatalok már nem maradtak. Az összes vásárló 50 éves vagy annál idősebb volt, és egyikük sem rezzent meg vagy guggolt le, amikor robbanás történt a közelben. Annyira hozzászoktak, hogy egyáltalán nem reagáltak, ez nagyon feltűnő volt.

A viszonylag gyors orosz előrenyomulás következtében azonban minden megváltozott.

Pokrovszk infrastruktúráját több hullámban érte támadás. A célpontok gyakran stratégiai létesítmények voltak, de a csapások sokszor lakóövezeteket is érintettek. 

Nagy hatótávolságú rakétákkal több alkalommal támadták a város központját és a vasútállomást. Ezek a csapások komoly károkat okoztak az épületekben, lakóházakban és a közlekedési infrastruktúrában. A frontvonal közeledtével a tüzérségi támadások gyakoribbá váltak.

Ezek a csapások gyakran hosszabb ideig tartó bombázás formájában történtek, ami különösen veszélyessé tette a civil lakosság mindennapjait. Drónokat és precíziós fegyvereket is bevetettek a város ellen, amelyek célzottan támadták a logisztikai és katonai létesítményeket.

A civileket a városból evakuálták. A könyvtári könyveket becsomagolták, és a boltok tábláit leszerelték. Fokozatosan a legtöbb lakos elhagyta otthonát és hátrahagyta életét.

A szénbánya bezárt, alagutait szándékosan összeomlasztották, a bányát elárasztották. Az utolsó üzlet tavaly augusztusban zárt be.

POKROVSK, UKRAINE - AUGUST 8: Firefighters and search and rescue teams conduct operation after Russian missile hit an apartment in Pokrovske, Donetsk Oblast, Ukraine on August 9, 2023. At least seven people were killed and 81 injured in an overnight missile strike by Russian forces on a city in Ukraine's eastern region of Donetsk, the Ukrainian Interior Ministry said on Tuesday. Jose Colon / Anadolu Agency (Photo by JOSE COLON / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Fotó: JOSE COLON / ANADOLU AGENCY

A folyamatos bombázások miatt sok család kénytelen volt elhagyni otthonát. Rendszeressé váltak az áramszünetek, a vízellátás megszakadt, az élelmiszer- és gyógyszerhiány, a légiriadók élhetetlenné tették a mindennapokat. 

Sokan pincékben vagy ideiglenes menedékhelyeken éltek hetekig vagy hónapokig. Az idősebb lakosok közül azonban többen nem tudtak vagy nem akartak elmenekülni Pokrovszkból, így a város romjai között maradtak.

A harcok miatt Pokrovszk környékén súlyos humanitárius válság alakult ki. Segélyszervezetek próbálták ellátni a lakosságot élelmiszerrel, ivóvízzel.

A folyamatos harcok következtében Pokrovszk több városrésze súlyosan megrongálódott. Romba dőlt lakóházak, kiégett járművek és elhagyott utcák maradtak a támadások után. Egyes lakónegyedek szinte teljesen lakatlanná váltak.

A romok nemcsak fizikai károkat jelentenek, hanem a társadalom szétesését is. Családok szakadtak szét, közösségek tűntek el, és egy korábban működő város mindennapi élete megszűnt.

A háborús pusztítás jelentősen megváltoztatta Pokrovszk mindennapjai. A város stratégiai jelentőségét is elveszítette. Lakossága megfogyatkozott, iparát elpusztították, ellátási útvonalait átirányították. Az egykor virágzó város rommá vált. Pokrovszkban most körülbelül 1200 civil él, a közeli Mirnohradban pedig 900. 

Borítókép:  Szellemvárossá tette a háború az egykor virágzó európai gazdasági központot (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

