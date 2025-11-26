orosz-ukrán háborúukrajnaPokrovszkoroszország

Pokrovszk pokollá változott, az olajipari létesítmények lángolnak

Hiába került kézzelfogható közelségbe a béke, egyelőre egyáltalán nem csillapodik a harci cselekmények hevessége az orosz–ukrán háborúban. Pokrovszk valóságos pokol mindkét fél harcoló erői számára, és az olajipari létesítmények elleni támadások is folytatódnak.

2025. 11. 26. 4:57
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Miközben az ukrán haderő mélységi csapásokkal vette célba Oroszország stratégiai hadiipari és energetikai központjait, Moszkva brutális válaszcsapást indított, ismét hiperszonikus rakétákkal támadva az immár csaknem négy éve dúló orosz–ukrán háború során – számol be róla az MTI. A frontvonalakon eközben emberfeletti küzdelem zajlik: a Donyeck megyei Pokrovszk térségében tízszeres orosz túlerőről számolnak be a védők, miközben a drónok uralják a harcmezőt.

Pokrovszk térségében továbbra is hevesek a harcok (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint összehangolt támadás érte a G. M. Berijevről elnevezett TANTK repülőgép-javító üzemet, valamint a Molnyija–Atlant Aero dróngyártó vállalatot. A jelentések szerint mindkét helyszínen hatalmas robbanások történtek, és kiterjedt tüzek keletkeztek. A TANTK elleni akció különösen érzékeny veszteséget jelenthet Moszkvának, mivel ez az üzem felel az A–50-es légtérellenőrző repülőgépek, valamint a Tu–95MS stratégiai bombázók karbantartásáért és modernizációjáért. 

A csapás során valószínűleg megsérült egy A–60-as típusú kísérleti repülőgép is.

Nem csupán a hadiipar, hanem az orosz gazdaság ütőerének számító energiaszektor is célponttá vált. Ukrán drónok és rakéták sikeresen támadták a Novorosszijszkban található Seszharisz olajterminált, valamint a Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomítót. A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) megerősítette, hogy Novorosszijszk közelében károk keletkeztek az egyik adminisztratív épületükben, ami miatt a külső kikötőberendezéseknél fel kellett függeszteni a rakománykezelést. Az ukrán jelentések szerint a támadáshoz saját fejlesztésű Neptun robotrepülőgépeket és Barsz típusú reaktív drónokat használtak, amelyekkel sikerült megsemmisíteniük egy Sz–400-as légvédelmi rendszer indítóállását is.

Az orosz védelmi minisztérium nem késlekedett a válasszal. Közleményük szerint „precíziós fegyverekkel”, köztük a rettegett Kinzsal hiperszonikus rakétákkal hajtottak végre tömeges csapást ukrán célpontok ellen. A tárca ezt a műveletet kifejezetten az orosz polgári létesítményeket ért támadásokra adott megtorlásként kommunikálta. A moszkvai jelentés szerint az orosz erők négy frontszakaszon is előretörtek, és sikeresen elfoglalták a donyecki régióban található Ivanopillja települést.

Az orosz hadijelentés rendkívül magas ukrán veszteségekről számolt be: állításuk szerint egy nap alatt 1345 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A megsemmisített célpontok listáján lőszerraktárak, üzemanyag-tárolók, valamint 419 drón és négy Neptun rakéta szerepel. A légicsapások egyik legsúlyosabb civil következménye Kijevben történt, ahol a Novus szupermarketlánc több mint 50 ezer négyzetméteres logisztikai központját érte találat. A vállalat közlése szerint a támadásban négy sofőr életét vesztette, öten pedig megsebesültek.

A frontvonal legforróbb pontja továbbra is a Donyeck megyei Pokrovszk térsége, ahol a helyzet óráról órára változik. Mikola Hricenko, az Ukrán Nemzeti Gárda 4. zászlóaljának parancsnoka egy televíziós interjúban drámai képet festett a harcokról. Beszámolója szerint a város környékén ádáz, dinamikus küzdelem zajlik, ahol egy 5-10 kilométeres sávban a területek folyamatosan gazdát cserélnek.

Hricenko kiemelte az orosz hadsereg nyomasztó fölényét: a parancsnok szerint az emberanyagot tekintve minimum tízszeres túlerővel kell szembenézniük a védőknek.

Pokrovszkban és a város környékén most rendkívül aktívak a harci cselekmények, és a frontvonal nem áll egy helyben: folyamatosan van előrehaladás vagy nálunk, vagy az ellenségnél. Folyamatosan változik a helyzet. A pokrovszki irányban zajló háború most mutatja meg, mennyire dominánsak a drónok a harctéren

– fogalmazott a tiszt, hozzátéve, hogy a modern hadviselés új arcát mutatja meg a pokrovszki csata, ahol a drónok dominanciája vált a meghatározó tényezővé.

Az orosz erők célja egyértelműen a város bekerítése és az ukrán védelmi vonalak felőrlése, amit a Moszkva által közölt adatok is alátámasztanak, miszerint kilenc ukrán ellentámadást vertek vissza a térségben, jelentős veszteségeket okozva a védekező félnek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Újból a rend haláláról 

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

