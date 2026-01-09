Douglas Macgregor: Orbán Viktornak igaza volt, Európának tárgyalnia kell Oroszországgal

Macgregor szerint pedig egyértelmű, hogy Orbán Viktornak igaza lett.

A nyugalmazott ezredes szerint Európa előbb vagy utóbb tárgyal majd az oroszokkal, de egyelőre még „nincsenek meggyőzve”. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök is tudja, Macgregor szerint pedig az orosz haderőt a Dnyeper vonalán túl is bevetik majd.