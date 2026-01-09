Orbán Viktorukrajnai háborúOrbán Balázs

Douglas Macgregor: Orbán Viktornak igaza volt, Európának tárgyalnia kell Oroszországgal

A magyar miniszterelnök álláspontja váratlan helyről kapott megerősítést. Orbán Balázs közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Douglas Macgregor nyugalmazott amerikai ezredes beszél arról, hogy Orbán Viktornak végig igaza volt a háború kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 18:18
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Douglas Macgregor nyugalmazott amerikai ezredes szerint a magyar miniszterelnöknek mindvégig igaza volt: Európának tárgyalnia kell Oroszországgal – írta közösségi oldalán Orbán Balázs a videóhoz. Macgregor ezredes szavai szerint Orbán Viktor már a kezdetek óta hangsúlyozta, hogy csak akkor lehet Európának beleszólása a háború lezárásába, ha tárgyal Oroszországgal. 

Az ezredes szerint Orbán Viktornak végig igaza volt, csak közvetlen tárgyalással lehet lezárni a háborút
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Macgregor szerint Orbán Viktor számtalanszor elismételte, hogy Európa és Oroszország közötti közvetlen tárgyalásra van szükség.

A nyugalmazott ezredes szerint a miniszterelnök emellett arról is beszélt már a kezdetekkor, hogy Oroszország hosszú távon megnyeri a háborút, így Oroszország fogja megszabni a feltételeket, ha pedig ebbe bele akar szólni Európa, közvetlen tárgyalásra van szükség. 

Macgregor szerint pedig egyértelmű, hogy Orbán Viktornak igaza lett

A nyugalmazott ezredes szerint Európa előbb vagy utóbb tárgyal majd az oroszokkal, de egyelőre még „nincsenek meggyőzve”. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök is tudja, Macgregor szerint pedig az orosz haderőt a Dnyeper vonalán túl is bevetik majd. 

Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)

