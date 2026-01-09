Douglas Macgregor: Orbán Viktornak igaza volt, Európának tárgyalnia kell Oroszországgal

Douglas Macgregor nyugalmazott amerikai ezredes szerint a magyar miniszterelnöknek mindvégig igaza volt: Európának tárgyalnia kell Oroszországgal – írta közösségi oldalán Orbán Balázs a videóhoz. Macgregor ezredes szavai szerint Orbán Viktor már a kezdetek óta hangsúlyozta, hogy csak akkor lehet Európának beleszólása a háború lezárásába, ha tárgyal Oroszországgal.
Macgregor szerint Orbán Viktor számtalanszor elismételte, hogy Európa és Oroszország közötti közvetlen tárgyalásra van szükség.
