Menczer Tamás: Orbán Viktornak igaza lett

Éppen ezért ezt nem akarják, nem akarnak felelősséget vállalni sem az elhibázott politikai döntések miatt, sem az elhibázott gazdasági döntések miatt, és akkor az esetleges büntetőjogi következményekről még nem is beszéltem. Mindezt el akarják kerülni, és ezért hajlandóak háborúba vinni egész Európát. Ez egy óriási szégyen, elfogadhatatlan, nincsenek rá szavak, mi azt tudjuk tenni szlovák és cseh barátainkkal közösen, hogy ebből ki akarunk maradni.