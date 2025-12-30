Menczer Tamás a Facebookon megosztott videójában keményen bírálta az európai és ukrán vezetést a háború fenntartásával kapcsolatban. Szavai szerint Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij pontosan tudja: egy békekötés után politikai pályájuk azonnal veszélybe kerülne.
Menczer Tamás: Orbán Viktornak igaza lett
Orbán Viktornak igaza lett. Donald Trump az egyetlen esélyünk a békére. Von der Leyen és Zelenszkij folytatni akarja a háborút – tette közzé bejegyzését a Facebookon Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Vajon miért akarnak belemenni a háborúba? Azért, meggyőződésem szerint, mert Brüsszelben is és Kijevben is tudják, Von der Leyen is tudja és Zelenszkij is, hogyha béke van, akkor az ő politikai karrierjüknek vége.
– hangzik el a videóban.
Éppen ezért ezt nem akarják, nem akarnak felelősséget vállalni sem az elhibázott politikai döntések miatt, sem az elhibázott gazdasági döntések miatt, és akkor az esetleges büntetőjogi következményekről még nem is beszéltem. Mindezt el akarják kerülni, és ezért hajlandóak háborúba vinni egész Európát. Ez egy óriási szégyen, elfogadhatatlan, nincsenek rá szavak, mi azt tudjuk tenni szlovák és cseh barátainkkal közösen, hogy ebből ki akarunk maradni.
– mondta el Menczer Tamás.
Menczer Tamás (Fotó: MTI)
