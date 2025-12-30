Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

háborúEurópaMenczer TamásZelenszkijUrsula von der Leyen

Menczer Tamás: Orbán Viktornak igaza lett

Orbán Viktornak igaza lett. Donald Trump az egyetlen esélyünk a békére. Von der Leyen és Zelenszkij folytatni akarja a háborút – tette közzé bejegyzését a Facebookon Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:50
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI
Menczer Tamás a Facebookon megosztott videójában keményen bírálta az európai és ukrán vezetést a háború fenntartásával kapcsolatban. Szavai szerint Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij pontosan tudja: egy békekötés után politikai pályájuk azonnal veszélybe kerülne.

Menczer Tamás (Fotó: Vajda János / MTI)
Menczer Tamás (Fotó: Vajda János / MTI)

Vajon miért akarnak belemenni a háborúba? Azért, meggyőződésem szerint, mert Brüsszelben is és Kijevben is tudják, Von der Leyen is tudja és Zelenszkij is, hogyha béke van, akkor az ő politikai karrierjüknek vége.

– hangzik el a videóban.

Éppen ezért ezt nem akarják, nem akarnak felelősséget vállalni sem az elhibázott politikai döntések miatt, sem az elhibázott gazdasági döntések miatt, és akkor az esetleges büntetőjogi következményekről még nem is beszéltem. Mindezt el akarják kerülni, és ezért hajlandóak háborúba vinni egész Európát. Ez egy óriási szégyen, elfogadhatatlan, nincsenek rá szavak, mi azt tudjuk tenni szlovák és cseh barátainkkal közösen, hogy ebből ki akarunk maradni.

– mondta el Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

