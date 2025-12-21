Menczer Tamás: Ukrajnában azért imádkoznak, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást

Dmitro Kuleba, Zelenszkij korábbi külügyminisztere azt nyilatkozta, hogy Ukrajnában a templomban gyertyákat gyújtanak és imádkoznak azért, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást, és jöjjön egy ukránpárti – tehát háborúpárti – kormány Magyarországon – erről beszélt Menczer Tamás újságíróknak nyilatkozva. Mint fogalmazott:
A Tisza ukránpárti, azért imádkoznak és azért gyújtanak gyertyát, hogy a Tisza nyerje meg a választást. Tehát nemcsak én mondom, hogy a Tisza ukránpárti, hanem az egykori ukrán külügyminiszter is. Mi magyarbarátok és magyarpártiak vagyunk, a Tisza meg ukránpárti. Arra kérem a magyarokat, hogy ebből válasszanak!
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

