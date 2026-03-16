A mesterséges intelligencia is segít a jogi kérdések megválaszolásában

– Az Igazságügyi Minisztérium elindította a mesterségesintelligencia-alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t – jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn egy sajtótájékoztatón Budapesten.

Tuzson Bence kiemelte: a fejlesztés célja egy felhasználóbarát, mesterséges intelligenciával (MI) támogatott rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakossági felhasználók, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a szükséges jogi és szakmai információkat.

A miniszter szavai szerint az új jogtár fejlesztése az elmúlt időszakban megkezdett deregulációs munka része, amelynek lényege a jogi és adminisztrációs egyszerűsítés, a felesleges párhuzamok megszüntetése, a jogszabályok átláthatóvá tétele. – Szemléletváltást kellett végrehajtanunk, amelynek lényege, hogy a dereguláció mellett az átláthatóságra kell koncentrálnunk – jelentette ki.

Tuzson Bence a jogtár működéséről elmondta, ha egyszerű, emberi nyelven, tehát nem jogi nyelven felteszünk a jogtárnak egy kérdést, akkor erre egyszerű, érthető, jogilag korrekt, helyes, MI-alapú választ kapunk.

Nem nagyon van a világban ilyen típusú fejlesztés

– mondta.

A miniszter hangsúlyozta: az ország jogrendszerének átláthatósága komoly versenyképességi kérdés is, hiszen fontos, hogy a vállalkozások gyorsan és hitelesen tudjanak tájékozódni jogi kérdésekben. A fejlesztés ugyanakkor az állampolgároknak is hasznos – jelezte, példaként említve: ha valaki beírja a rendszerbe, hogy beleütköztek az autójába, és az összetört, akkor a jogtárból megtudhatja, hogy mi a teendője, milyen eljárásrendet kell követnie az ügyintézés során. Tuzson Bence beszámolt arról, hogy a jogtár fejlesztéséhez feldolgozták az összes magyarországi jogszabályt és az az önkormányzati rendeleteket.

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kiemelte: a Microsoft 145 országot értékelő, 2025-ös tanulmánya szerint Magyarország a 19. helyet elfoglalva a legfejlettebb országok között szerepel az MI alkalmazását vizsgáló ranglistán, megelőzve ezzel Németországot, Dániát, Lengyelországot vagy Csehországot.

Az új jogtár nemcsak kényelmi szolgáltatás, hanem stratégiai kérdés is – húzta alá. Hozzátette: a kormány elkötelezett az MI irányába. A kormánybiztos megjegyezte: a cél, hogy a rendelkezésre álló adatsorból, adathalmazból legyen egy jövőre vonatkozó tudás. – A fejlesztésnek bürokráciacsökkentő hatása van, emellett gazdaságfejlesztési kérdés is, hogy átlátható legyen a jogrendszer – magyarázta, megjegyezve: fontos, hogy ne csak az ipar legyen high-tech, hanem a hozzá tartozó gazdasági környezet is.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közölte: a magyar vállalkozásoknak ez a fejlesztés komoly mérföldkő lesz.

A projekt közelebb visz továbbá a hatékony, digitális, okos állam megvalósításához – mondta, jelezve: Magyarországon megvannak a feltételei annak, hogy három–öt éven belül megvalósuljon a teljes körű digitalizáció, vagyis hogy az ügyek több mint kilencven százalékát digitálisan lehessen intézni. Nagy Elek hangsúlyozta: a magyar gazdaság ma komoly válaszút előtt áll, újfajta szövetségre van szükség az állam és a vállalkozók között. Az állam feladata a jövőben, hogy innovációs katalizátorként szerepeljen a vállalkozáspolitikában – magyarázta. Szavai szerint az igazságügyi tárca úttörő szerepet vállalt abban, hogy megvalósuljon ez a szemléletváltás. Az iparkamara elnöke hangsúlyozta: a végső cél az, hogy a teljes magyar gazdaság termelékenysége növekedjen.