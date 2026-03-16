Orbán Viktor megmutatta, milyen volt a színfalak mögött a Békemenet + videó

„A legnagyobb Békemenet – a színfalak mögött. Ez óriási volt!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi, a közösségi oldalára feltöltött videója mellé, ahol betekintést engedett a valaha volt legnagyobb Békemenet színfalai mögé.
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az eddigi legnagyobbra sikerült Békemenetet a nemzetközi sajtóban is nagy figyelem kísérte, ahol a legtöbb beszámoló Orbán Viktor beszédéről vagy az óriási tömegről szólt. Többek között Matteo Salvini, az olasz kormány miniszterelnök-helyettese is gratulált a magyar kormánynak.
Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra
– mondta a miniszterelnök az ünnepi beszédében.
