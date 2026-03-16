Nem különösebben zavarta a nagykanizsai sofőrt, hogy a záróvonalon át előzte a rendőröket, csőstül jött a baj, miután megállították

2026. 03. 16. 14:25
A rendőrök szeme előtt szegett meg jó pár szabályt egy járművezető a 7-es főúton, Nagykanizsán március 12-én nem sokkal dél előtt – írja a rendőrségi portál. 

A menetrögzítő kamera felvételén is jól látható, ahogy a személyautó az Előzni tilos! hatálya ellenére a kanyarodósávban a záróvonalat átlépve előzte meg az előtte haladó civil szolgálati gépkocsit. A járőrök megállították, és ellenőrizték az okmányokat. Kiderült, hogy a kocsinak nincs kötelező felelősségbiztosítása, ráadásul a forgalomból is kivonták.

Az egyenruhások előállították a tetten ért sofőrt a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, és gyorsított eljárásban a szabálysértési hatóság két hónapra eltiltotta a járművezetéstől, valamint pénzbírsággal sújtotta.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az útra felfestett záróvonalon és a közlekedési tábla tiltó jelzésénél ne kezdjenek előzésbe. Kizárólag akkor előzzenek, ha meggyőződtek arról, hogy biztonsággal be is tudják fejezni. Vigyázzanak magukra és egymásra! – kérték. 

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte azt is: a folyamatos közúti ellenőrzéseken a kiemelt szabálysértéseket elkövetők azonnali rendőri intézkedésre és hatósági eljárásra számíthatnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
