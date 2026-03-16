A rendőrök szeme előtt szegett meg jó pár szabályt egy járművezető a 7-es főúton, Nagykanizsán március 12-én nem sokkal dél előtt – írja a rendőrségi portál.
Nem különösebben zavarta a nagykanizsai sofőrt, hogy a záróvonalon át előzte a rendőröket, csőstül jött a baj, miután megállították
Videón a manőver!
A menetrögzítő kamera felvételén is jól látható, ahogy a személyautó az Előzni tilos! hatálya ellenére a kanyarodósávban a záróvonalat átlépve előzte meg az előtte haladó civil szolgálati gépkocsit. A járőrök megállították, és ellenőrizték az okmányokat. Kiderült, hogy a kocsinak nincs kötelező felelősségbiztosítása, ráadásul a forgalomból is kivonták.
Az egyenruhások előállították a tetten ért sofőrt a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, és gyorsított eljárásban a szabálysértési hatóság két hónapra eltiltotta a járművezetéstől, valamint pénzbírsággal sújtotta.
A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az útra felfestett záróvonalon és a közlekedési tábla tiltó jelzésénél ne kezdjenek előzésbe. Kizárólag akkor előzzenek, ha meggyőződtek arról, hogy biztonsággal be is tudják fejezni. Vigyázzanak magukra és egymásra! – kérték.
További Belföld híreink
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte azt is: a folyamatos közúti ellenőrzéseken a kiemelt szabálysértéseket elkövetők azonnali rendőri intézkedésre és hatósági eljárásra számíthatnak.
További Belföld híreink
