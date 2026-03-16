Apa-fia párost keres a rendőrség Pest vármegyében, kevésen múlt, hogy nem halt meg az áldozatuk

A gyanú szerint március 12-én éjjel két férfi bántalmazta Csörögön a 49 éves sértettet, akit a mentők később saját otthonából, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Mivel a lakcímükön nem találták őket, a nyomozók elrendelték Virág József, 49 éves és Virág Richárd, 22 éves csörögi lakosok körözését.