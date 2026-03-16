Életveszélyt okozó testi sértés miatt folytat eljárást a rendőrség – adta hírül a rendőrségi portál.
Apa-fia párost keres a rendőrség Pest vármegyében, kevésen múlt, hogy nem halt meg az áldozatuk
Köztünk járnak.
A gyanú szerint március 12-én éjjel két férfi bántalmazta Csörögön a 49 éves sértettet, akit a mentők később saját otthonából, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Mivel a lakcímükön nem találták őket, a nyomozók elrendelték Virág József, 49 éves és Virág Richárd, 22 éves csörögi lakosok körözését. A férfiak fotóját ide kattintva nézheti meg.
A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik a két férfit látták, jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96-os telefonszámon vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.
