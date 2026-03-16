Családi házba hajtott egy pickup vasárnap este Pest vármegyében, a ház lakhatatlan, az autó totálkáros

A látvány brutális. Fotók a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: BM OKF2026. 03. 16. 12:38
családi házba hajtott egy pickup Bugyi határában Fotó: Délegyháza ÖTE Forrás: BM OKF
Családi ház falának ütközött egy személyautó – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, a bejegyzéshez képeket is mellékeltek. A látvány letaglózó, a ház lakhatatlan, az autó feltehetően totálkáros. 

A baleset vasárnap este történt Bugyi határában. Az ütközés erejétől a ház fala beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A délegyházi önkéntes tűzoltók az autó sofőrjét kézi erővel kiemelték a roncsból, áramtalanították és átvizsgálták a járművet. 

Az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A házban három ember volt, amikor rájuk rontott az autó, az ott élők nem sérültek meg, a lakhatásukról ideiglenesen az önkormányzat gondoskodott. A fotókat a Délegyháza Önkéntes Tűzoltók Egyesülete készítette. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
