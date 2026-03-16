Családi házba hajtott egy pickup vasárnap este Pest vármegyében, a ház lakhatatlan, az autó totálkáros

A baleset vasárnap este történt Bugyi határában. Az ütközés erejétől a ház fala beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A délegyházi önkéntes tűzoltók az autó sofőrjét kézi erővel kiemelték a roncsból, áramtalanították és átvizsgálták a járművet.

Az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A házban három ember volt, amikor rájuk rontott az autó, az ott élők nem sérültek meg, a lakhatásukról ideiglenesen az önkormányzat gondoskodott. A fotókat a Délegyháza Önkéntes Tűzoltók Egyesülete készítette.