Családi ház falának ütközött egy személyautó – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, a bejegyzéshez képeket is mellékeltek. A látvány letaglózó, a ház lakhatatlan, az autó feltehetően totálkáros.
Családi házba hajtott egy pickup vasárnap este Pest vármegyében, a ház lakhatatlan, az autó totálkáros
A látvány brutális. Fotók a cikkben.
A baleset vasárnap este történt Bugyi határában. Az ütközés erejétől a ház fala beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A délegyházi önkéntes tűzoltók az autó sofőrjét kézi erővel kiemelték a roncsból, áramtalanították és átvizsgálták a járművet.
Az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A házban három ember volt, amikor rájuk rontott az autó, az ott élők nem sérültek meg, a lakhatásukról ideiglenesen az önkormányzat gondoskodott. A fotókat a Délegyháza Önkéntes Tűzoltók Egyesülete készítette.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így épül a szeretetország tiszás módra: utcára vonulnak, háborúra készülnek a Fidesz győzelme esetén
Az öngyilkosság is felmerült.
A riporter az orosz energiáról kérdezett, a tiszás fejében jöttek a hangok + videó
– Bocsánat, nagyon sok hang van – jelezte Magyar Péter rajongója.
Döbbenet: kivágott fába írta meg előre a saját és a fia halálának időpontját a miskolci édesanya
Mentőhelikopterrel vitték kórházba őket a Bükkből.
A mesterséges intelligencia is segít a jogi kérdések megválaszolásában
A jogtár célja, hogy kérdéseinkre, helyzetünkre egyszerű, érthető és jogilag korrekt választ adjon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!