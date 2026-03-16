A világ egyik legnagyobb acélgyártójának működését fenyegeti a kialakult energiahiány

A fokozódó gázhiány fennakadásokat okoz India legnagyobb fémipari konglomerátuma, a JSW Group üzemeiben. A cég egyik indiai acélgyára a következő napokban le is állhat – írja a Reuters a birtokába jutott belső feljegyzésekre hivatkozva. India, a világ második legnagyobb nyersacéltermelője évtizedek óta a legsúlyosabb gázválsággal néz szembe, miután a közel-keleti konfliktus megzavarta az ellátási útvonalakat. Míg a nagy olajcégek soha nem látott profitot realizáltak az iráni háború kitörése óta, addig a legtöbb termelőágazat komoly kihívásokkal szembesül.

Az acélgyártást fenyegeti a kialakult energiahiány. Fotó: ddp images via AFP

Veszélyben az acélgyártás

A JSW belső feljegyzése szerint az üzemanyag-ellátásban és a tengeri szállításban bekövetkezett zavarok egyre súlyosabb fenyegetést jelentenek az acélgyártó működési stabilitására és ellátási láncára nézve. „A JSW vis maior értesítést is kapott egyik kulcsfontosságú beszállítójától, a Petronet LNG Ltd.-től az LNG-szállítmányokat érintő közel-keleti válság miatt” – áll a közleményben.

Egy külön, a Reuters által is megtekintett, március 7-i keltezésű levélben az Indiai Acélipari Szövetség kijelentette, hogy a propán és a cseppfolyósított földgáz hiánya a teljes értékláncot érinti, és „hatalmas kedvezőtlen hatással” lesz az acélipari mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint azok kiegészítő egységeire, amelyek nagyszámú munkaerőt foglalkoztatnak.

Mindezek fényében nem csoda, hogy India szükségállapoti intézkedéseket vezetett be, így például a földgázfelhasználást a kiemelt ágazatokra korlátozták, miután az iráni háború miatt egyre komolyabb fennakadások tapasztalhatók a cseppfolyósított földgáz szállításában a Hormuzi-szoroson keresztül. Az ágazat indiai képviselői pedig felszólították a kormányt, hogy gyorsítsa fel a nem közel-keleti forrásokból származó támogatott azonnali importot, és biztosítsa az acél- és rokon ipari klaszterek prioritási elosztását.