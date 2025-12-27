Menczer TamásBrüsszelbevándorlás

Menczer Tamás: Ha Brüsszel dönt, ránk is ez vár

A párizsi késelő egy 25 éves mali állampolgár volt. Szexuális erőszakért és rablásért volt már börtönben. Kiutasították, mégis szabadon járkált Franciaországban. Ez a bevándorlás – írta közösségi oldalán közzétette bejegyzésében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 13:38
Fotó: Vajda János Forrás: MTI
„Ezt tették a bevándorláspárti politikusok. Kinek mit intézett a kormánya, ugye. Ha Brüsszel dönt, ránk is ez vár” – emelte ki bejegyzésében Menczer Tamás. 

Napi egymillió euróra büntetnek bennünket a határvédelem miatt, és migránsgettókat akarnak ránk kényszeríteni. Meg korlátlan, kötelező betelepítést. Egy tiszás brüsszeli bábkormány mindezt végrehajtaná. Emlékezhetünk, Dávid Dóra ezt mondta: »Fogadjunk be mindenkit!«

– hangsúlyozta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, hozzátéve: 

Ha a bevándorlással vagy a háborúval kapcsolatban rosszul döntesz, a rossz döntést soha többet nem tudod kijavítani. Csak Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP tudja és akarja megvédeni Magyarországot!

 

 

