Menczer Tamás: Ha Brüsszel dönt, ránk is ez vár

„Ezt tették a bevándorláspárti politikusok. Kinek mit intézett a kormánya, ugye. Ha Brüsszel dönt, ránk is ez vár” – emelte ki bejegyzésében Menczer Tamás.
Napi egymillió euróra büntetnek bennünket a határvédelem miatt, és migránsgettókat akarnak ránk kényszeríteni. Meg korlátlan, kötelező betelepítést. Egy tiszás brüsszeli bábkormány mindezt végrehajtaná. Emlékezhetünk, Dávid Dóra ezt mondta: »Fogadjunk be mindenkit!«
– hangsúlyozta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, hozzátéve:
Ha a bevándorlással vagy a háborúval kapcsolatban rosszul döntesz, a rossz döntést soha többet nem tudod kijavítani. Csak Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP tudja és akarja megvédeni Magyarországot!
