Menczer Tamás: Magyarország nem lesz bevándorlóország

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebookon közzétett bejegyzésében hívta fel a figyelmet a migráció veszélyeire. Biztonságos és békés országot akarunk – emelte ki Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 9:01
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója MTI Kovács Attila
„Késelés. Karácsonykor (is). Karácsony másnapján késő délután Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt. A támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű” – kezdte bejegyzését Menczer Tamás.

Menczer Tamás hangsúlyozta: Magyarország nem lesz bevándorlóország Fotó: Vajda János / MTI
A bevándorlásra Magyar Péter és Bódis Kriszta azt mondja, hogy gumicsont, álprobléma. A tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy »fogadjunk be mindenkit«. A szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek.

– fogalmazott a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, hozzátéve:

Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, Von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat.

Menczer Tamás kiemelte:

De a mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország NEM lesz bevándorlóország! Nem engedjük, hogy Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor. Biztonságos és békés országot akarunk.

Amint arról korábban beszámoltunk, késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban pénteken. A támadót nem sokkal később elfogták. A 25 éves férfi három különböző metróállomáson támadt áldozataira. A francia belügyminisztérium közölte, hogy az elkövető egy körözés alatt álló mali állampolgár, aki már követett el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.

