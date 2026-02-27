teherhajójég fogságforgalomFinn-öbölmentés

Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben

A nehéz jégviszonyok és az erős szél miatt több teherhajó rekedt a Finn-öböl térségében. A mentés nemzetközi együttműködésben zajlik, a finn hatóságok kérésére orosz jégtörők is bekapcsolódtak a műveletekbe a hajózás biztonságának fenntartása érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 19:30
Finn-öböl (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenlegi, nehéz jégviszonyok és kedvezőtlen szél miatt több teherhajó is a jég fogságába került a Finn-öböl nemzetközi vizein, valamint a finn parti tengeren. 

Jég fogságába kerültek a teherhajók a Finn-öbölben – illusztráció (Fotó: AFP)
Jég fogságába kerültek a teherhajók a Finn-öbölben. Illusztráció (Fotó: AFP)

A szokásos téli hajózási gyakorlatnak megfelelően a hajók jégtörői segítséget kapnak, amelyben nemzetközi együttműködés keretében orosz jégtörők is részt vesznek. 

A Finn Közlekedésbiztonsági Ügynökség eseti kérése alapján egy orosz jégtörő egy teherhajó mentésében is közreműködhet a finn parti tengeren.

A cél minden körülmények között a hajózás biztonságának biztosítása. Finnországban a téli hajózás megszervezéséért a Finn Közlekedési Infrastruktúra Ügynökség felel. A Finn Határőrség a tengeri mentési feladatokat és a nyílt tengeri környezeti károk megelőzését látja el. Mindkét hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és aktívan dolgozik a biztonságos hajózás fenntartásán – írja a vayla.fi.

Tavaly márciusban kigyulladt egy olajszállító tartályhajó az Északi-tengeren, az Egyesült Királyság partjainál, Kelet-Yorkshire térségében, miután összeütközött egy teherhajóval a Humber torkolatánál. A Stena Immaculate nevű tartályhajó lángokba borult, az ütközésben pedig az MV Solong konténerszállító hajó is érintett volt.

A mentési munkálatokban több egység vett részt: kereső- és mentőhelikoptereket, mentőcsónakokat és tűzoltásra alkalmas hajókat vezényeltek a helyszínre. A humberside-i parti őrség helikoptere, valamint több környékbeli kikötő mentőcsónakjai is bekapcsolódtak az akcióba. A hatóságok folyamatosan koordinálták a mentést, miközben a parti őrség repülőgépe is figyelemmel kísérte a helyzetet. 

Borítókép: Finn-öböl (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu