A jelenlegi, nehéz jégviszonyok és kedvezőtlen szél miatt több teherhajó is a jég fogságába került a Finn-öböl nemzetközi vizein, valamint a finn parti tengeren.
Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben
A nehéz jégviszonyok és az erős szél miatt több teherhajó rekedt a Finn-öböl térségében. A mentés nemzetközi együttműködésben zajlik, a finn hatóságok kérésére orosz jégtörők is bekapcsolódtak a műveletekbe a hajózás biztonságának fenntartása érdekében.
A szokásos téli hajózási gyakorlatnak megfelelően a hajók jégtörői segítséget kapnak, amelyben nemzetközi együttműködés keretében orosz jégtörők is részt vesznek.
A Finn Közlekedésbiztonsági Ügynökség eseti kérése alapján egy orosz jégtörő egy teherhajó mentésében is közreműködhet a finn parti tengeren.
További Külföld híreink
A cél minden körülmények között a hajózás biztonságának biztosítása. Finnországban a téli hajózás megszervezéséért a Finn Közlekedési Infrastruktúra Ügynökség felel. A Finn Határőrség a tengeri mentési feladatokat és a nyílt tengeri környezeti károk megelőzését látja el. Mindkét hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és aktívan dolgozik a biztonságos hajózás fenntartásán – írja a vayla.fi.
További Külföld híreink
Tavaly márciusban kigyulladt egy olajszállító tartályhajó az Északi-tengeren, az Egyesült Királyság partjainál, Kelet-Yorkshire térségében, miután összeütközött egy teherhajóval a Humber torkolatánál. A Stena Immaculate nevű tartályhajó lángokba borult, az ütközésben pedig az MV Solong konténerszállító hajó is érintett volt.
A mentési munkálatokban több egység vett részt: kereső- és mentőhelikoptereket, mentőcsónakokat és tűzoltásra alkalmas hajókat vezényeltek a helyszínre. A humberside-i parti őrség helikoptere, valamint több környékbeli kikötő mentőcsónakjai is bekapcsolódtak az akcióba. A hatóságok folyamatosan koordinálták a mentést, miközben a parti őrség repülőgépe is figyelemmel kísérte a helyzetet.
Borítókép: Finn-öböl (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök
„Más pártoknak könnyű rámutatni a sérelmekre” – mondta Starmer.
Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak
„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben.”
Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó
A civil ellenállás egyre erősebb.
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ebben reménykedik az ukrán elnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök
„Más pártoknak könnyű rámutatni a sérelmekre” – mondta Starmer.
Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak
„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben.”
Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó
A civil ellenállás egyre erősebb.
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ebben reménykedik az ukrán elnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!