Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben

Tavaly márciusban kigyulladt egy olajszállító tartályhajó az Északi-tengeren, az Egyesült Királyság partjainál, Kelet-Yorkshire térségében, miután összeütközött egy teherhajóval a Humber torkolatánál. A Stena Immaculate nevű tartályhajó lángokba borult, az ütközésben pedig az MV Solong konténerszállító hajó is érintett volt.

A mentési munkálatokban több egység vett részt: kereső- és mentőhelikoptereket, mentőcsónakokat és tűzoltásra alkalmas hajókat vezényeltek a helyszínre. A humberside-i parti őrség helikoptere, valamint több környékbeli kikötő mentőcsónakjai is bekapcsolódtak az akcióba. A hatóságok folyamatosan koordinálták a mentést, miközben a parti őrség repülőgépe is figyelemmel kísérte a helyzetet.

Borítókép: Finn-öböl (Fotó: AFP)