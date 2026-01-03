Két tengerészt vett őrizetbe Finnország a balti-tengeri kábel megrongálása miatt

A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A legénység tagjai orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

A meghallgatások során tisztázták az események menetét és a legénység tagjainak eltérő szerepét

– ismertette Risto Lohi főfelügyelő a finn Nemzeti Nyomozó Hivataltól. A rendőrség korábbi közlése szerint az acéltermékeket szállító hajó a horgonyát maga után húzta a tengerfenéken haladás közben az incidens idején. A vezetéken keletkezett károk mértéke egyelőre még nem ismert, de a kábel egyelőre nem üzemel.