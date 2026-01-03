Finnországrendőrségkábeltengerész

Két tengerészt vett őrizetbe Finnország a balti-tengeri kábel megrongálása miatt

Őrizetbe vették Finnországban egy tengerfenéki távközlési vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajó legénységének két tagját, két másik ellen pedig kiutazási tilalmat rendeltek el – közölték pénteken a helyi hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 7:57
A Fitburg hajó Kirkkonummi kikötőjében Fotó: AFP
A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tenger alatti vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. 

A „Fitburg” nevű hajó a Finn-öbölben
A Fitburg nevű hajó a Finn-öbölben (Fotó: AFP)

A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A legénység tagjai orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

A meghallgatások során tisztázták az események menetét és a legénység tagjainak eltérő szerepét

 – ismertette Risto Lohi főfelügyelő a finn Nemzeti Nyomozó Hivataltól. A rendőrség korábbi közlése szerint az acéltermékeket szállító hajó a horgonyát maga után húzta a tengerfenéken haladás közben az incidens idején. A vezetéken keletkezett károk mértéke egyelőre még nem ismert, de a kábel egyelőre nem üzemel.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt. Alar Karis észt elnök szerdán aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

Oroszország helsinki nagykövetsége közölte, hogy kapcsolatban állnak a finn hatóságokkal. „Reméljük, hogy a helyzetet sikerül megoldani az együttműködés szellemében és összhangban a vonatkozó jogi normákkal” – ismertette állásfoglalását a diplomáciai képviselet.

Borítókép: A Fitburg hajó Kirkkonummi kikötőjében (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

