Világháborúra készülő kóklerek

Higgadtság helyett kapkodásba és háborús uszításba kezdett a NATO-főtitár.

Sümeghi Lóránt
2025. 12. 27.
Fotó: WOJTEK RADWANSKI
Amikor Orbán Viktor miniszterelnök egy héttel ezelőtt az ­uniós csúcs előtt arról beszélt, hogy „soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához, Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket, de nem erre mutatnak az előjelek”, a magyar baloldali véleményformálók szinte kórusban kürtölték tele az ellenzéki média legmélyebb bugyrait arról, hogy a kormány még a karácsonyi hangolódás közepette sem tud mást csinálni, mint hangulatot gerjeszteni.

A gond csupán az, hogy – miképpen azt az elmúlt évek során oly sokszor tapasztalhattuk – az ellenzék mostani álszenteskedő, mézes-mázas szavakba burkolt kritikája sem más, mint a valóság letagadásának iskolapéldája.

Ugyanis Orbán kristálytiszta helyzet értékelését megelőzően nem sokkal, éppen a NATO főtitkára, Mark Rutte fogalmazott meg a háborús eszkalációval kapcsolatban hátborzongató és egyben kiemelten szakmaiatlan gondolatokat. Mint mondta, „mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most veszélyben vagyunk […], a konfliktus az ajtónk előtt áll, mert Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk, hogy az ne fordulhasson elő, ami a nagyszüleink és a dédszüleink idején történt”. 

Túl azon, hogy a magyar ellenzék ebben a kérdésben idén már nem először futott lyukra, a háború esetleges lezárásának közelsége, valamint a NATO-főtitkár, Mark Rutte kijelentésének komolysága miatt is célszerű feltennünk magunkban egy rendkívül fontos kérdést. Mégpedig azt, hogy miként juthattunk odáig, hogy a harminckét tagállamot tömörítő katonai szövetségünk vezetője a stratégiai nyugalom és a higgadtság képviselete helyett olyan szakmaiatlan retorikai ámokfutásba kezdjen, amely egy visszafordíthatatlan következményekkel járó, világméretű háború kirobbanását vizionálja.

A válasz nagy valószínűséggel a főtitkár személyében keresendő, akit annak ellenére választottak meg tavaly nyáron a katonai szövetség élére, hogy a korábbi, több mint egy évtizedes holland miniszterelnöki pályafutása alatt erősen megkérdőjelezhető katonapolitikai döntéseket hozott, amelyeket a fősodratú európai sajtó egészen a mai napig nem vert nagydobra.

Pedig a holland kormányzati feljegyzések alapján Mark Rutte szakmai megfontoltsága és előrelátó képessége még enyhén szólva is hagy némi kívánnivalót maga után. Azok számára, akik az elmúlt években éles szemmel követték ez európai – azon belül főként a nyugat-európai – tagállamok belső ügyeit, talán emlékezhetnek rá, hogy 

Rutte már első kormányzati ciklusának legelején kivívta a holland honvédelmi szakértők és korábban nyugalmazott katonaparancsnokok haragját, miután költségvetési nehézségekre hivatkozva precedens nélküli mértékben leépítette az országának haderejét.

Mint az a részletekből kiderül, a 2011-es gazdasági válság okán a Rutte-kormány átfogó megszorító intézkedések bevezetését szorgalmazta Hollandiában, amelyek egyik legnagyobb kárvallottjaként a szakértők azóta is a holland hadsereget emlegetik. Az akkori kormány döntése szerint a költségracionalizáció érdekében összesen 12 ezer (!) állományban lévő katona elbocsátását készítették elő, amely a gyakorlatban minden hatodik holland katona leszerelését eredményezte.

Ám ami még ezen a kezdeményezésen is túltett, az nem volt más, mint a Rutte vezényletével koordinált hadászati géppark ipari méretű megcsonkítása. Ezen belül megszabadultak az ország összes, azaz hatvan Leopard 2-es páncélozott harckocsijától, tizenkilenc F–16-os vadászbombázótól, tizenhét katonai szállítóhelikoptertől, illetve négy aknamentesítő hadihajótól is. A holland kormány a feleslegessé vált gépparkállomány java részét Finnországnak adta el, amely a nyomott áron értékesített eszközök megvásárlásán keresztül viszonylag költséghatékonyan tudta felfejleszteni a saját hadiállományát.

Érdekes módon, Rutte ellentmondásos megszorító intézkedései után néhány évvel, a geopolitikai helyzet átalakulására rea­gálva, a holland kormány egy újabb száznyolcvan fokos fordulattal úgy ítélte meg a helyzetet, hogy mégis hiba volt Hollandia teljes harckocsiállományát eladni. Fontos kiemelni, hogy e döntést 2015-ben ugyanaz a – szakértőinek nevezett – holland kormányt vezető miniszterelnök hozta meg, aki négy évvel korábban a hadsereg leépítése mellett döntött. Ebből fakadóan az ország egy, a holland adófizetők busás kárára megkötött lízingszerződés-csomagot hozott tető alá a német hadsereggel annak érdekében, hogy ne maradjon teljesen védtelenül. Így a Bundeswehr összesen tizennyolc Leopard 2-es páncélozott harckocsi közös használatát engedélyezte a Rutte-kormánynak, amely tulajdonképpen ugyanazon a haditechnológiáért vállalt bérleti díjfizetést, amelyet néhány évvel korábban még birtokolt.

Rutte katonapolitikával kapcsolatos szakértelmét nemcsak a saját hazájában, hanem a világ számos országában is sokan megkérdőjelezik.

 S hogy az efféle, hozzá nem értő háborús hozzáállás mennyire káros hatással van a béketeremtés folyamatára, azt leginkább épp az Egyesült Államok hírszerzési igazgatójának legfrissebb nyilatkozata érzékelteti. Ugyanis Tulsi Gabbard az oroszok potenciális európai inváziójával kapcsolatban tűpontosan fogalmazott. Ennek keretében elmondta, azok a valódi háborús uszítók, akik hamisan azt állítják, hogy Oroszország célja Európa megszállása, hiszen Moszkvának még Ukrajna elfoglalásához sincs meg a megfelelő kapacitása, nemhogy Európa megszállására. 

A kérdés csupán az, hogy ezek az alapigazságok vajon eljutnak-e az ünnepek alatt azokba az ellenzéki médiabugyrokba, ahol még most is a békepolitika feleslegességéről győzködik egymást.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

