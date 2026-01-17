Rendkívüli

Miskolcon lesz az év első háborúellenes gyűlése + videó

Jogtiprás a Le Pen elleni hajtóvadászat

Célkeresztben a szuverenisták.

Sümeghi Lóránt
2026. 01. 17. 6:55
Fotó: ALAIN JOCARD
Óriási helyi és nemzetközi sajtóérdeklődéssel kezdődött Franciaországban néhány nappal ezelőtt a legnépszerűbb francia párt elnökének, Marine Le Pennek az az egy hónapig tartó fellebbviteli pere, amelynek nem kisebb a tétje, mint hogy az eddig háromszoros elnökjelölt vajon negyedszerre is elindul­hat-e a jövő évben esedékes elnökválasztáson. 

Ahogyan arra számítani lehetett, a tudósítások mellett számos, a fősodratú mé­diát kiszolgáló politikai elemző és baloldali politikus is figyelemmel kísérte a párizsi igazságügyi palota tárgyalótermében zajló eseményeket. Beszédes módon e folyamatokat többnyire az igazságszolgáltatás előtti egyenlőség mintájaként, illetve a francia demokrácia megtestesítőjeként értelmezték.

Csakhogy e magyarázatok sajnos köszönőviszonyban sincsenek azzal a valósággal, amelyet nemcsak a francia, hanem Európa bármely országában élő patrióta szavazók és politikusok is érzékelnek. 

Ugyanis a Le Pen elleni jogi hajtóvadászat – melynek keretében precedens nélküli módon, politikai megfontolások mentén avatkoztak be a választásokon való indulásába – nem egy, a demokrácia megfelelő működését alátámasztó, elszigetelt eset. 

Hanem sokkal inkább egy olyan, egyre inkább a terjeszkedés jeleit mutató nemzetközi politikai mintázat alkotóeleme, amely országokon átívelve igyekszik jogi úton ellehetetleníteni a legesélyesebb jobboldali indulókat. E megállapítás alátámasztásaként nem kell túl messzire tekintenünk, elég, ha csak szemügyre vesszük az elmúlt évek során Szlovákia és Lengyelország példáját. Ha visszaemlékszünk, az immár három évvel ezelőtti szlovákiai parlamenti választások előtt néhány héttel valami kifürkészhetetlen oknál fogva éppen annak a pártnak, a Smernek az egyik legnépszerűbb jelöltjét vették őrizetbe véleményes vádak alapján a szlovák hatóságok, amelyik az európai háborús elittel szembehelyezkedve az Orbán Viktor vezette békepolitika mellett kampányolt. 

E különösen szokatlan jogi visszaélés nagy visszhangot keltett a régióban, az ügy kapcsán mások mellett még a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter is a választásokba való durva beavatkozásról beszélt. Hogy e viszontagságok mellett a Smer békepárti győzelme végül milyen feszültségeket eredményezett a Brüsszel-párti szavazók között,

 hűen érzékeltette az a fegyveres merénylet, amelyet nem sokkal később Robert Fico miniszterelnök ellen elkövettek.

A pozsonyi eseményekhez hasonlatosan azonban a baloldal Varsóban is a politikai érdek szolgálatába helyezte az igazságszolgáltatást. Érdekesség, hogy a Tusk-féle brüsszeli bábkormány jobboldali politikusokkal szembeni kíméletlenségét a magyar kormány első kézből ismeri, hiszen több lengyel politikus is menedékjogért fordult Magyarországhoz annak érdekében, hogy a rendszerváltás előtti időket idéző, koholt vádak alapján levezényelt politikai tisztogatások elől biztonságba kerülhessenek.

Ha azonban kissé eltávolodunk a közép-európai régiótól, sajnálatos módon azt láthatjuk, hogy sem Németországban, sem pedig Olaszországban nem számít ismeretlen fogalomnak a jog­gyakorlattal való súlyos visszaélés. A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal döntése szerint az AfD megléte és működése sérti az alkotmányt.

Két évvel ezelőtt Salvini csupán hajszál híján menekült meg attól, hogy hat évre börtönbe kelljen vonulnia pusztán azért, mert a szicíliai ügyészség az illegális bevándorlók személyi szabadságának korlátozása miatt átfogó vizsgálatot indított ellene. Mondani sem kell, a politikus felmentésének hírét Brüsszelben hatalmas nemtetszés fogadta, ahol egyes bevándorláspárti politikusok még a tárgyalások tisztaságát is megkérdőjelezték.

Végezetül e visszaélésektől hemzsegő politikai gyakorlat talán legeklatánsabb példáját Donald Trump amerikai elnök megválasztását megelőző ügyei szolgáltatják, amelyek során személye ellen mindössze hat hónap leforgása alatt bűnvádi eljárások sokaságát indították el, akár több száz évnyi börtönbüntetés lehetőségét sem zárva ki. Csakhogy az amerikai demokraták kampányhajrában indított jogi visszaélései nem akadályozták meg a választókat abban, hogy a megfelelő jelöltre adják le a voksukat.

Az elkövetkezendő egy hónapban óriási jogi és egyben politikai munka vár Marine Le Penre és csapatára, hiszen ahhoz, hogy 2027 áprilisában elindulhasson az elnökválasztáson,

másodfokon felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének azonnali csökkentésére lesz szüksége. Salvini felmentése alapján azt mondhatjuk, talán Le Pen esete sem reménytelen, de ügyének megfelelő képviselete kétségkívül embert próbáló feladat lesz.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

