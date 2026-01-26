idezojelek
A történelem jó oldalán állunk

A magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok sziklaszilárdsága komoly üzenetet hordoz.

Sümeghi Lóránt
Amikor a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány hajrájában Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel beszélt nemcsak a magyar, hanem az európai nyilvánosság előtt is arról, hogy a nemzeti kormány minden reménységét Donald Trump republikánus elnökjelölt győzelmébe veti, a józan észen alapuló meglátások ellen minden alkalommal zsigerileg tiltakozó baloldal részéről csak úgy záporoztak a kritikák. Az itthoni ellenzéki politikusoktól és megmondóemberektől azt hallhattuk, hogy a kormányfő olcsó hazárdjátékot űz az amerikai elnökválasztás tétjéből, hiszen egy felelős miniszterelnök egyszerűen nem teheti meg, hogy egy szuperhatalom pártversenye kapcsán egyetlen jelölt mögé sorakozzon fel. Természetesen e vészjósló szólamokat a brüsszeli bürokraták tovább erősítették, mondván, egy esetleges demokratapárti győzelem esetén nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak Orbán politikai blöffje.

Ha azonban visszatekintünk nemcsak a legutóbbi elnökválasztás kimenetelére, amelyen a demokraták jelöltje, Kamala Harris egy történelmi választási pofonba szaladt bele Donald Trumppal szemben, hanem az elmúlt évben bekövetkezett nemzetközi folyamatok dinamikáira is, túlzás nélkül kijelenthetjük: 

Orbán ellenlábasai – már persze az illegális migráció és a háború ügyét leszámítva – még soha ekkorát nem tévedtek.

Hiba lenne azonban e történelmi tévedést kizárólag a honi és nemzetközi baloldal számlájára írni. Fontos ugyanis leszögezni, hogy Orbán Viktor Trump melletti kiállását nem a vakszerencsébe vetett hit diktálta – de nem is az a nyugati cinikusoknál látott politikai gyakorlat, amely az utolsó pillanatban mindig az esélyes jelölt felé húz. Hiszen a magyar kormányfő szövetségesei iránti lojalitását csak politikai előrelátó képessége előzi meg. Ebből fakadóan – megértve a változó világ csapásirányait – 

Orbán az újjászülető Nyugat mellett, nem pedig a roskadozó, korrupt elitek által uralt nemzetközi intézményrendszer mellett tette le a voksát.

E bátor értékválasztásnak pedig meg is lett a gyümölcse. Egyrészt, a modern Magyarország a történelme során még soha nem kapott a tengerentúlról a mostaniakhoz hasonló megerősítést arról, hogy megfelelő társadalmi és kulturális irányban halad-e. Hiszen Washingtonban – a békepolitika mellett – mára kulcstémává vált az összes olyan vízválasztó kérdés, a családpolitikától a keresztény kultúra védelmén át egészen az illegális bevándorlás és a genderelméletek ellenzéséig, amelyről a magyar kormányfő évek óta beszél.

De ami még ennél is fontosabb, az az, hogy 

Magyarország nemzetközi státusa az elmúlt hetekben, hónapokban rohamos mértékben kezdett el növekedni, s a jelek szerint e tendencia fejlődésgörbéje még jó ideig felfelé fog ívelni.


Túl azon, hogy Trump elnök számára az orosz–ukrán háború potenciális lezárásaként Budapest az egyetlen elképzelhető helyszín, elég szemügyre venni Orbán legutóbbi két levelét, amelyet az amerikai elnöktől kapott. Míg az elsőben Trump esetleges magyarországi látogatásáról esik szó, addig a másodikban azt olvashatjuk, hogy hazánkat és annak első számú képviselőjét, Orbán Viktort alapító tagnak hívja abba a – csütörtökön, Davosban meg is alakult – Béketanácsba, amely a világ vezető hatalmait tömöríti annak érdekében, hogy a globális konfliktusok megállapodások és kompromisszumok mentén rendeződjenek.

Lényeges szempont, hogy 

ezek a diplomáciai gesztusok nem kizárólag Budapestnek szólnak, ugyanis a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok sziklaszilárdsága komoly üzenetet hordoz nemcsak Brüsszel, hanem London, Párizs és Berlin számára is. Ezek az egykori erőközpontok ugyanis évről évre nemcsak gazdasági és társadalmi értelemben, hanem a politikai relevancia tekintetében is egyre lejjebb csúsztak,

egészen odáig, hogy az egykoron az Egyesült Államokkal „különleges kapcsolatot” ápoló világvárosok mára csak egy gyerekes véd- és dacszövetség keretében képzelik el a Washingtonnal ápolt kapcsolatukat. S ha valaminek ténylegesen meg kell fizetni a politikai árát, akkor az nem lesz más, mint az efféle progresszív szűklátókörűség.

Így bátran kijelenthetjük, hogy Magyarország nem csupán a béke, a politikai, gazdasági és kulturális szuverenitás oldalán áll, hanem azáltal is, hogy

 tavaly óta a világ legerősebb politikai, gazdasági és katonai hatalma egyenrangú partnerként tekint hazánkra és kormányfőjére, a történelem jó oldalán foglal helyet.

 E korszakos politikai teljesítményt aligha múlhatja felül bármi a közeljövőben.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

