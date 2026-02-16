idezojelek
Vélemény

A globalista hálózat és a Tisza Párt

Céljuk nem más, mint a magyar szuverenitás felszámolása.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
Tiszaglobalista hálózatszuverén 2026. 02. 16. 5:45
Fotó: Markovics Gábor
0

Magyar Péter pártja egyre látványosabban szorul ki a magyar ellenzéki tér mesterségesen felfújt bugyraiból. Ahogyan arra számítani lehetett, ennek a perifériára sodródásnak kézzelfogható következményei is lettek. A csapongó meggondolatlanság mellett azt látjuk, hogy a nemzetközi baloldal hagyományos stratégiájának kényszerű felmelegítése ismét napirendre került.

A Tisza Párt környékén – az eddigi brüsszeli elit mellett – immár a globalista lobbi legfőbb képviselői is megjelentek annak érdekében, hogy irányba állítsák a pártot.

Kapitány István és Orbán Anita külföldi finánctőkéhez, valamint kőkemény lobbitevékenységet végző nemzetközi szervezetekhez fűződő kapcsolatai nem a magyar jobboldal kollektív képzeletének szüleményei, hanem olyan tények, amelyekre az érintettek büszkén hivatkoznak.

Ha abból indulunk ki, hogy Kapitány István korábban a Shell energiaipari óriásvállalat globális alelnökeként tevékenykedett – annál a cégnél, amelynek neve az elmúlt évtizedekben összeforrott a világ legnagyobb, szürkezónás lobbitevékenységekkel kapcsolatos botrányokkal –, joggal következtethetünk arra, hogy Kapitány figyelme sohasem a magyar családok energiabiztonságára, hanem a brüsszeli kívánalmak szolgalelkű végrehajtására irányul majd.

Ami pedig Orbán Anitát illeti, aki magára a Tisza Párt külügyi vezetőjeként hivatkozik, az elmúlt években bemutatott politikai kallódása révén valami kifürkészhetetlen oknál fogva éppen annál a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnél töltött be magas rangú pozíciót, ahol Magyarország bukott baloldali miniszterelnökével, Bajnai Gordonnal dolgozott együtt. Mindez persze nem véletlen, hiszen Magyar Péter külügyi vezetője ezzel párhuzamosan a hírhedt European Council on Foreign Relations nevű szervezetben is megfordult, amelyben olyan, a nemzetközi káoszteremtésben nagyágyúnak számító szereplők fordultak meg, mint Soros György és a fia, Alex Soros.

Tekintve, hogy a Tisza Párt brüsszeli kötődései és ténykedései – mint a legutóbbi, Ursula von der Leyen EB-elnök elleni bizalmatlansági indítvány kapcsán bemutatott sunnyogás – eddig is alátámasztották azt a vélekedést, miszerint a párt messzemenően elkötelezett abban, hogy a nemzeti kormány leváltása révén Magyarország önrendelkezését felszámolja. Magyar Péter két személyi újítása végérvényesen tisztázza az ezzel kapcsolatos politikai maszatolást és mellébeszélést.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi baloldal régi trükkje szerint előbújó külföldi lobbisták megjelenése vajon egybevág-e a magyarok érdekeivel, illetve hogyan gondolkodnak azok a választók, akik az elmúlt években valamilyen formában már találkoztak a globalista politikai lobbi nyomásgyakorlásával?

Hogy e kérdés kapcsán a homályos politikai következtetéseken túl konkrét számadatok tükrében alkothassunk valós képet, érdemes felidézni a Századvég korábbi, de ebben a témában releváns közvélemény-kutatásának legfontosabb tanulságait. Mint az a részletekből kiderül, a hazai közvélemény elítéli a Magyarországot célzó külföldi politikai befolyásszerzési kísérletek valamennyi formáját, történjen az akár politikai szereplők, akár médiumok és újságírók külföldi finanszírozásával.

A megkérdezettek túlnyomó többségének, 62 százalékának kedvezőtlen véleménye van a külföldről fizetett politikai szervezetekről és aktivistákról, míg 24 százalékuk pozitívan vélekedett róluk.

Érdemes megjegyezni, e tendencia nemcsak a nemzetközi politikai aktivisták és lobbisták kapcsán érvényes, hanem azon médiamunkásokkal és médiumokkal összefüggésben is, amelyek szintén nem a magyar érdeket képviselik.

Más szóval az elmúlt évek során a magyar választópolgároknak igencsak megerősödött a külföldi lobbizás ellen kialakult immunrendszere. Mi több, az efféle nagyarányú elutasítottságból az is kiderül, hogy a nemzetközi baloldal régi trükkjei itthon már könnyedén felismerhetők, ezáltal pedig vissza is verhetők.

Így azzal, hogy a Tisza Párt a brüsszeli érdekek kiszolgálása mellett mostanra már a globális nagytőke és káoszteremtés hálózata előtt is fejet hajtott, a párt egy olyan nemzetközi árulókkal és felforgatókkal kitömött politikai útra lépett, ahonnan visszafelé már nincs út, pláne nem a siker felé. 

Ha ebben a kijelentésben bárki kételkedne, vegye csak szemügyre a korábbi baloldal bukott politikusainak karrieríveit, akik ugyanerre a kényszerpályára tévedtek. Márki-Zay Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila sokat tudna mesélni.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítványvezető elemzője 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu