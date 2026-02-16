A globalista hálózat és a Tisza Párt

Magyar Péter pártja egyre látványosabban szorul ki a magyar ellenzéki tér mesterségesen felfújt bugyraiból. Ahogyan arra számítani lehetett, ennek a perifériára sodródásnak kézzelfogható következményei is lettek. A csapongó meggondolatlanság mellett azt látjuk, hogy a nemzetközi baloldal hagyományos stratégiájának kényszerű felmelegítése ismét napirendre került.

A Tisza Párt környékén – az eddigi brüsszeli elit mellett – immár a globalista lobbi legfőbb képviselői is megjelentek annak érdekében, hogy irányba állítsák a pártot.

Kapitány István és Orbán Anita külföldi finánctőkéhez, valamint kőkemény lobbitevékenységet végző nemzetközi szervezetekhez fűződő kapcsolatai nem a magyar jobboldal kollektív képzeletének szüleményei, hanem olyan tények, amelyekre az érintettek büszkén hivatkoznak.

Ha abból indulunk ki, hogy Kapitány István korábban a Shell energiaipari óriásvállalat globális alelnökeként tevékenykedett – annál a cégnél, amelynek neve az elmúlt évtizedekben összeforrott a világ legnagyobb, szürkezónás lobbitevékenységekkel kapcsolatos botrányokkal –, joggal következtethetünk arra, hogy Kapitány figyelme sohasem a magyar családok energiabiztonságára, hanem a brüsszeli kívánalmak szolgalelkű végrehajtására irányul majd.

Ami pedig Orbán Anitát illeti, aki magára a Tisza Párt külügyi vezetőjeként hivatkozik, az elmúlt években bemutatott politikai kallódása révén valami kifürkészhetetlen oknál fogva éppen annál a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnél töltött be magas rangú pozíciót, ahol Magyarország bukott baloldali miniszterelnökével, Bajnai Gordonnal dolgozott együtt. Mindez persze nem véletlen, hiszen Magyar Péter külügyi vezetője ezzel párhuzamosan a hírhedt European Council on Foreign Relations nevű szervezetben is megfordult, amelyben olyan, a nemzetközi káoszteremtésben nagyágyúnak számító szereplők fordultak meg, mint Soros György és a fia, Alex Soros.

Tekintve, hogy a Tisza Párt brüsszeli kötődései és ténykedései – mint a legutóbbi, Ursula von der Leyen EB-elnök elleni bizalmatlansági indítvány kapcsán bemutatott sunnyogás – eddig is alátámasztották azt a vélekedést, miszerint a párt messzemenően elkötelezett abban, hogy a nemzeti kormány leváltása révén Magyarország önrendelkezését felszámolja. Magyar Péter két személyi újítása végérvényesen tisztázza az ezzel kapcsolatos politikai maszatolást és mellébeszélést.