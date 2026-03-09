A játék neve Irán

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a lassan kibontakozó harmadik világháború mindhárom frontja „keleti” front, a Közel-Kelet, a Távol-Kelet és Kelet-Európa jeleníti meg azokat a geológiai törésvonalakat, ahol a globális hatalmi „lemezek” tektonikai összeütközése zajlik. (Ami egyúttal a Nyugat most beteljesedő alkonya is.) A háború közel-keleti frontján az amerikai–izraeli „egytest-birodalom” mindössze egy hét elteltével teljes kommunikációs káoszba látszik fulladni, ami – tekintettel arra, hogy eredeti céljaiból szinte semmit nem ért el – sok mindent elárul sok mindenről.

De vegyük előbb sorra azokat a narratívákat, amelyekkel ez az „egytest-birodalom” legitimálni próbálta e meg nem gondolt gondolatra épülő akcióját. Az alapnarratíva az volt, hogy egyszer s mindenkorra meg kell semmisíteni Irán atomprogramját. De aztán egy-két nap alatt kiderült, hogy ez nem igazán működik, mert tavaly az lett mondva, hogy azt már végleg megsemmisítették, másrészt zajlottak a tárgyalások, és ezeken Irán konstruktívan viselkedett, legalábbis nem adott okot egy ilyen erejű támadásra. (Másrészt kellemetlen volt a történelmi „áthallás” is Szaddám Huszein állítólagos „vegyifegyvereivel”, így az a kommunikációs csapásirány gyorsan lekerült a napirendről, bár még volt egy kissé bágyadt rakétakísérleti vád, de aztán az is gyorsan elhalt.) És ekkor lépett be Marco Rubio külügyminiszternek az a magyarázata, hogy valójában Irán akart támadni, és ezt kellett megelőzni, az amerikai birodalom tehát az egész térségnek, sőt az egész világnak tett ezzel nagy szolgálatot. Aztán viszonylag gyorsan kiderült, hogy mivel ez semmivel nem volt igazolható, így a kongresszusi meghallgatáson Rubio már úgy érvelt, hogy nem Irán akart támadni, hanem Izrael, hogy végre megsemmisítse ősi ellenfelét, és azért vonult fel az iraki háború óta a legnagyobb katonai kontingenssel Amerika, hogy a várható iráni válaszcsapásokat kivédve „stabilizálja” a térséget. Végül pedig kiderült, hogy az akció végső célja (még a történelmileg elég vészjósló „végső megoldás” szókapcsolat is elhangzott) az, hogy teljes rendszerváltást hajtson végre Iránban, és a támadások egészen addig tartanak, amíg a rendszer össze nem omlik.