A vészforgatókönyveket gyakran nevezik B tervnek, miután a dolgok „normális” menetét automatikusan A tervnek véljük. A Z eléggé a vége felé van az ábécének, de most egy bizonyos „Zé” (ami diszkréten az ukrán elnök nevére utal) terv kavarta fel az amúgy is éppen elég zavaros „vizét” annak a „valaminek”, amit az Európai Unió uralmi struktúrái testesítenek meg. Ez az uralmi struktúra ugyanis annak érdekében, hogy Ukrajna 2027-ben már mindenképpen az Európai Unió tagja lehessen, létre akarja hozni a „részleges tagság” intézményét. És mivel ennek megteremtéséhez az európai integráció elmúlt közel hetven évének egész szellemi koncepciójával kellene radikálisan szembefordulni, így roppant izgalmas, kalandos időkben lesz részünk, megcsodálhatjuk e konstrukció módfelett „kreatív és innovatív” elképzeléseit.

Nekünk, magyaroknak ez azért is lesz egzotikus kísérlet, mert ennek a módfelett kreatívnak ígérkező „projektnek” a legfőbb strukturális akadályát éppen Magyarország jelenti. Mármint persze az Orbán Viktor által vezetett Magyarország, és ez itt a bökkenő. De még mielőtt ennek a rendkívül izgalmas tervnek a részletes kifejtésébe belekezdenénk, érdemes rögzíteni, hogy nincs különösebb aggodalmunk Ukrajna európai uniós tagságát illetően, mert mire ez valóban bekövetkezne (ez akár 2027 is lehet persze), addigra már nem lesz sem Európai Unió, sem Ukrajna. Szigorú értelemben véve Ukrajna már ma sincs, és történelmileg nem is volt soha, vagy legfeljebb abban az értelemben, ahogy, mondjuk, a Felvidék létezik „önálló” országként.

Ahogy mondani szokás, ebben a világban a legtöbb dolog, így Ukrajna is csak azért látszik létezőnek (miközben nem létezik csak „fennáll”), mert „csinálva” van, vagy ahogy a globális beszéd-hatalmi angol nyelv fogalmaz, „manufactured”. Kiindulni mindig csak abból tudunk, hogy a második világháború befejeződése óta Európa megszállt kontinens. A nyugati felét az amerikai birodalom tartotta megszállás alatt, a keleti felét pedig a Szovjetunió fedőnéven futó orosz birodalom, akivel a „nem létező” világerő egy darabig elhitette, hogy akár világbirodalom is lehet, ám aztán csapdába csalva nagyjából ugyanúgy elbánt vele, mint Hitler Harmadik Birodalmával.