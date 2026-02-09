Tavaly a világrendszerváltás volt a „legdivatosabb” fogalom a magyar beszédtérben. Nyilván azért, mert mindenki érzi, hogy az egész világhatalmi rendszer átalakulóban van, és ez civilizatórikus mélységű változásokkal jár. Az uralmi rendszer látványos politikai örvényléseit nap mint nap átéljük, ám az ezeket mozgató hatalomgazdasági összefüggések többnyire rejtve maradnak. Érdemes lenne kicsit áttekinteni ennek néhány olyan összefüggését, amelyek drámai módon jelzik, hogy milyen tektonikus erejű folyamatok zajlanak a világban.

Itt van mindjárt az az évtizedek óta viták tárgyát képező kérdés, hogy „mi mennyi?”, vagyis, hogy a gazdasági teljesítmény mérése vajon valós képet ad-e arról, ami ténylegesen történik a világ társadalmainak újratermelési rendszereiben. Első látásra talán úgy tűnhet, hogy ez a közgazdászok terminológiai vitája, ami érdektelen a nagyközönség számára, de éppen azt szeretném bizonyítani, hogy ez nagyon nem így van, mert valójában egy mindenkit érintő, igen lényeges és kényes összefüggésről van szó.

Az, hogy a globális térben általánosan elfogadott gazdasági teljesítmény mérésére szolgáló GDP (Gross Domestic Product vagy bruttó hazai termék) nem igazán alkalmas mutatószám, azt a vele kapcsolatos évtizedes viták bizonyítják. A legfőbb baj az vele, hogy nem tud különbséget tenni „jó és rossz” között. Hogy egy egészen konkrét példával éljek, ha egy társadalomban növekszik a bűnözés, vagyis dinamikusan nőnek az ezzel kapcsolatos kiadások (új börtönök építése, biztonsági berendezések vásárlása stb.), akkor ezt, mint a gazdasági növekedés „örvendetes” felgyorsulását fogja érzékelni a GDP-mérési rendszer, holott a „jólét” ettől nem javult, hanem romlott. Van azonban ennek az „értéksemlegességnek” egy olyan dimenziója is, ami bár nem annyira nyilvánvaló módon, mint a fenti példában láttuk, de mégis csak torz képet ad, és e torzulás most komoly szerepet játszik a világhatalmi erőviszonyok megítélésében. A GDP „értéksemlegessége” ugyanis évtizedek óta elfedte azt a nyilvánvaló tényt, hogy a legfejlettebb nyugati országok GDP-jének egyre meghatározóbb hányada olyan szolgáltatásokból ered, amelyeknek szerepe a világ hatalmi rendszerében egész más okokra vezethető vissza, mint ahogyan azt a hétköznapi gondolkodás vélte és véli ma is.