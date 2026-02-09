idezojelek
A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

Bogár László
2026. 02. 09.
Tavaly a világrendszerváltás volt a „legdivatosabb” fogalom a magyar beszédtérben. Nyilván azért, mert mindenki érzi, hogy az egész világhatalmi rendszer átalakulóban van, és ez civilizatórikus mélységű változásokkal jár. Az uralmi rendszer látványos politikai örvényléseit nap mint nap átéljük, ám az ezeket mozgató hatalomgazdasági összefüggések többnyire rejtve maradnak. Érdemes lenne kicsit áttekinteni ennek néhány olyan összefüggését, amelyek drámai módon jelzik, hogy milyen tektonikus erejű folyamatok zajlanak a világban.

Itt van mindjárt az az évtizedek óta viták tárgyát képező kérdés, hogy „mi mennyi?”, vagyis, hogy a gazdasági teljesítmény mérése vajon valós képet ad-e arról, ami ténylegesen történik a világ társadalmainak újratermelési rendszereiben. Első látásra talán úgy tűnhet, hogy ez a közgazdászok terminológiai vitája, ami érdektelen a nagyközönség számára, de éppen azt szeretném bizonyítani, hogy ez nagyon nem így van, mert valójában egy mindenkit érintő, igen lényeges és kényes összefüggésről van szó.

Az, hogy a globális térben általánosan elfogadott gazdasági teljesítmény mérésére szolgáló GDP (Gross Domestic Product vagy bruttó hazai termék) nem igazán alkalmas mutatószám, azt a vele kapcsolatos évtizedes viták bizonyítják. A legfőbb baj az vele, hogy nem tud különbséget tenni „jó és rossz” között. Hogy egy egészen konkrét példával éljek, ha egy társadalomban növekszik a bűnözés, vagyis dinamikusan nőnek az ezzel kapcsolatos kiadások (új börtönök építése, biztonsági berendezések vásárlása stb.), akkor ezt, mint a gazdasági növekedés „örvendetes” felgyorsulását fogja érzékelni a GDP-mérési rendszer, holott a „jólét” ettől nem javult, hanem romlott. Van azonban ennek az „értéksemlegességnek” egy olyan dimenziója is, ami bár nem annyira nyilvánvaló módon, mint a fenti példában láttuk, de mégis csak torz képet ad, és e torzulás most komoly szerepet játszik a világhatalmi erőviszonyok megítélésében. A GDP „értéksemlegessége” ugyanis évtizedek óta elfedte azt a nyilvánvaló tényt, hogy a legfejlettebb nyugati országok GDP-jének egyre meghatározóbb hányada olyan szolgáltatásokból ered, amelyeknek szerepe a világ hatalmi rendszerében egész más okokra vezethető vissza, mint ahogyan azt a hétköznapi gondolkodás vélte és véli ma is.

Értelmes betűszóval ez FIRE economy-ként szokás emlegetni, ami a pénzügyi, banki, tőzsdei, biztosítási és ingatlan-business világának összefoglaló neve, angolul a Financial Insurance Real Estate szavakból összeragasztva. Az elmúlt hatvan év során folyamatos növekedés nyomán ezek az üzletágak azért tehetik most már ki a leggazdagabb nyugati világ GDP-jének többségét, mert a kereskedelem, a pénz és a média – mint a rejtett strukturális erőszak hatalmi fegyverei, ahogy az angol mondja: a „soft power” – egyre inkább meghatározóvá váltak. Egyszerűen azért, mert sokkal elegánsabb és fajlagos költségeit tekintve „olcsóbb” a globális hatalomgyakorlás ilyen módja, mint a hagyományos „anyagháborúk” fegyvereivel gyakorolt véres világdiktatúra. Csakhogy ennek a folyamatnak volt (és „van”) egy másik „oldala” is, nevezetesen az, hogy az „anyagtermelés” egyre inkább az alacsony bérű „elmaradott” nem Nyugat országaiba „lett kiszervezve”, gigantikus hasznot hozva a FIRE hatalomgazdaság urainak, akik ezt főként a Big Tech szuperstruktúráiba forgatták vissza. Vagyis az elektronika, informatika és most már egyre inkább a mesterséges intelligencia digitális „kiterjesztett (hamis) valóságába”. Így aztán most, amikor alapvetően a rejtett és élősködő világdiktatúrának a kifosztó tevékenysége egyre nyilvánvalóbb a nem Nyugat számára, ahová az „anyagcsinálás lett kiszervezve”, a Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

Ennek szemléltetéseként érdemes rátekinteni arra a megrendítő feszültségre, ami abban mutatkozik meg, hogy az egyes országoknak a GDP-ben mért gazdasági teljesítménye és a világ gazdasági növekményéből való részesedése között eddig elképzelhetetlen különbségek vannak.

Nézzük például mindezt Kína, Amerika, Németország és, mondjuk, Vietnám esetében. Kínának a globális GDP-ből való részesedése 17 százalék, ám a világ egészének ez évi várható növekedéséből már 27 százalékkal részesedik. Ugyanez Amerika esetében 28 és 10 százalék. Igaz ugyan tehát, hogy Amerikának a világ egészének gazdasági teljesítményéből való részesedése nagyobb, mint Kínáé, de az idei összes növekményből Kína részesedése majdnem háromszor akkora, mint Amerikáé, Kínáé 27, Amerikáé 10 százalék. Még megrendítőbb, hogy Németország esetében a világ GDP-ből való részesedés több mint négy százalék, ám az idei növekményből csak 0,9 százalékkal részesedik. Vietnám esete éppen fordított, a világ GDP-ből való részesedése mindössze 0,4, ám az idei növekményből 1,6 százalékkal részesedik.

Elég nehéz feldolgozni azt a tényt, hogy egy szegény elmaradott ázsiai ország, amely a világ GDP-n belül az egy tizedét sem éri el Németországnak, a világ ez évi növekedéséből majdnem kétszer akkora arányban részesedig, mint a világ harmadik legnagyobb gazdaságát jelentő Németország. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy Ázsia GDP-jén belül az „anyagcsinálás” játssza a fő szerepet, akkor még megdöbbentőbb különbségek adódnak. Kína például tízszer annyi acélt, harmincszor annyi cementet és több mint százszor annyi hajót épít (ez utóbbi a hajók befogadó képességét jelenti), mint Amerika. Mindez azt jelzi, hogy a Nyugat és főként az amerikai birodalom ezt az „anyagháborút” még azelőtt elvesztette, mielőtt elkezdte volna. Az amerikai birodalom Kínával és Oroszországgal való „kiegyezésében” ez is játszhat némi szerepet.

A szerző közgazdász

