Erbíli támadás: a Honvédelmi Minisztérium szerint nincs magyar sérült

A támaszponton magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban. Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte.

A támaszponton robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett

– közölte a Rudav kurd hírtelevízió.

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen.

A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai–izraeli légicsapásokban.