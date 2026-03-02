Dróntámadás érte az Iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap – közölte a Clash Report hírportál az X-en.
Erbíli támadás: a Honvédelmi Minisztérium szerint nincs magyar sérült
Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben működő amerikai katonai bázist, ahol egy lőszerraktár is találatot kapott. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a támaszponton szolgálatot teljesítő magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.
A támaszponton magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban. Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte.
A támaszponton robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.
A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett
– közölte a Rudav kurd hírtelevízió.
A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen.
A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai–izraeli légicsapásokban.
További Külföld híreink
A milícia állítólag drónokat és új típusú rakétákat vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni.
A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek. A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, dróntámadást indítottak egy amerikai támaszpont lőszerraktára ellen az iraki Erbílben. A helyszínen másodlagos robbanások és nagy tűzvész volt látható – közölték hírügynökségek. Az iráni Fars hírügynökség szerint egy Irán-párti csoport támadta meg az Erbíl nemzetközi repülőtér közelében található amerikai katonai bázist. Információk szerint füst látszott a területről, míg a lakosok erős robbanásokat hallottak.
Borítókép: Tűz a távolban Erbíl térségében (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy ukrán elemző szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal
Dmitro Kornyijenko szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása a nyomásgyakorlás eszköze.
Bahmut, az európai város, amely már sosem lesz a régi
A város haláltusája tökéletesen megmutatja, hogy milyen mély sebeket is okoz egy háború.
Szijjártó Péter: Nem Magyarország, hanem az EU szigetelődött el
„Lenne min dolgoznia az uniós diplomáciának.”
Szijjártó Péter: Bizonytalan a légtérnyitás a Közel-Keleten
Irán újabb csapásokat hajtott végre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy ukrán elemző szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal
Dmitro Kornyijenko szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása a nyomásgyakorlás eszköze.
Bahmut, az európai város, amely már sosem lesz a régi
A város haláltusája tökéletesen megmutatja, hogy milyen mély sebeket is okoz egy háború.
Szijjártó Péter: Nem Magyarország, hanem az EU szigetelődött el
„Lenne min dolgoznia az uniós diplomáciának.”
Szijjártó Péter: Bizonytalan a légtérnyitás a Közel-Keleten
Irán újabb csapásokat hajtott végre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!