Bahmut, az európai város, amely már sosem lesz a régi

Augusztus 4-én a Wagner-csoport katonái egy kisebb áttörést értek el a város északkeleti részén, miután sikeresen elfoglalták az M 03-as autóút és az N 32-es főút stratégiai jelentőségű kereszteződését, ahonnan nem sokkal később benyomultak a város szélén fekvő ipari negyedbe.

2022. szeptember 22-én az orosz tüzérség elpusztította a Bahmutka folyón átvezető fő hidat a városban, megnehezítve a Bahmut keleti városrészében harcoló ukrán katonák utánpótlását.

Ezután nem sokkal azonban beköszöntött a raszputyica (úttalanság) időszaka, a sár pedig mind két fél számára megnehezítette a harcot. Mind két oldalon akadozott az ellátás, az elkövetkezendő három hónapban pedig érdemi előrelépés nem történt. A harcoló felek árkok közé szorította egymást és jobbára tüzérségi csapásokra hagyatkoztak, amelyek szinte teljesen letarolták a város körül található tanyavilágot. 2023. január 13-án Szoledar városának a környékén összeomlott az ukrán védelem, innen pedig megnyílt az út az oroszok számára ahhoz, hogy harapófogóba fogják az ukrán védelmet. Ezen a ponton azonban már az ukrán katonák is suttogtak egymás között, akik csak „húsdarálóként” hivatkoztak a városban zajló csatára.