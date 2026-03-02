Bahmut, az európai város, amely már sosem lesz a régi

Bahmut a több hónapos, szisztematikus támadások következtében mára szinte földdel vált egyenlővé. A háború módszeresen őrölte fel a várost.
A lakónegyedek fokozatos pusztulása, az infrastruktúra szisztematikus rombolása következtében a lakosság szinte teljesen eltűnt, végül kilenc hónap után egy „üres romváros” maradt Bakhmutból. A Maxar Technologies által közzétett műholdas felvételek feltárták az orosz erők által a ostromlott Bakhmut városában okozott hatalmas pusztítás mértékét, bemutatva a korábban zöldellő külvárosokat, amelyek mára csupán sár és romok maradtak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!