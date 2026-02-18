„Amikor az állások felé mentünk, nem maga a gyaloglás volt a nehéz, hanem az a gondolat, hogy lehet, nem jössz vissza élve, mert sok halott társunk feküdt az út mentén” – hangzott el Mikolától, a fiatal katonától – írja a The Kyiv Independent.
A háború pokla: szívszorító vallomás egy ukrán katonától
Aknákkal borított mezőkön, az orosz drónok állandó veszélye alatt jutnak el az ukrán katonák a frontvonalra. A 22 éves Mikola szerint a legnehezebb nem is maga az út, hanem a tudat: „Ha megállsz, meghalsz.”
A kelet-ukrajnai Mirnohrad közelében lévő pozíciókig 22 kilométert kellett gyalogolnia. Az út hossza és nehézsége az időjárástól és az orosz dróntevékenység intenzitásától függ: egy naptól akár két hétig is eltarthat, attól függően, milyen gyakran kell fedezékbe húzódniuk.
A város Pokrovszk mellett fekszik, amely a Donyecki terület kulcsfontosságú logisztikai csomópontja, és 2025 őszétől intenzív orosz támadások érik.
Az orosz erők több irányból szorítják az ukrán állásokat, az utánpótlási útvonalak elvágásával próbálva visszavonulásra kényszeríteni őket. Egy finn elemző szerint az orosz hadsereg kiszoríthatta az utolsó ukrán egységeket is a városokból, bár a harc várhatóan lassan folytatódik. A DeepState térképe már orosz ellenőrzés alatt jelöli Mirnohradot, miközben az ukrán hadsereg hivatalosan még nem közölt tájékoztatást a település sorsáról.
Még ha az oroszok meg is szerezték ezeket a városi területeket, a lassú harc nagy valószínűséggel folytatódik, azonban gyors változások nélkül
– mondta február 17-én.
Nehéz volt belegondolni, hogy lehet, nem jössz ki élve, mert sok halott társunk feküdt az út mentén
– mondta Mikola.
A katonák szerint a front valósága kilátástalan. Az állásokig vezető hosszú gyaloglás különösen megterhelő, ráadásul a parancsnokoknak szinte minden alkalommal új útvonalat kell kijelölniük, így könnyű eltévedni.
Mikola Herszonból származik, amelyet 2022-ben ideiglenesen orosz erők szálltak meg. Elmondása szerint már tizenévesen be akart vonulni, de akkor még túl fiatal volt; végül tavaly csatlakozott a hadsereghez.
A 38. tengerészgyalogos dandár katonájaként gyorsan kellett alkalmazkodnia a harctéri valósághoz. A pánik végzetes lehet.
Ha egy ember pánikba esik, az az egész csoport életébe kerülhet
– mondta.
Hat barátja sorsa máig ismeretlen: újév napján, amikor az állásból a hátország felé tartottak, megszakadt velük a rádiókapcsolat. Holttestüket nem találták meg, eltűntként tartják őket nyilván.
Legutóbbi, két hónapig tartó bevetésén – amely 2025 decemberében ért véget – az állásokig vezető út maga volt a rémálom. Egy idősebb bajtársa meghalt, egy másik megsebesült, mert nem tudtak elég gyorsan kitérni a drónok elől. A sebesültet evakuációs pontra vitte, az elesett katona koordinátáit pedig továbbította.
A parancsnokok szerint az orosz drónok gyakorlatilag minden útvonalat ellenőriznek Mirnohrad felé.
A katonák több lehetséges útvonalat kapnak, mert az orosz erők gyorsan elaknásítják vagy tüzérséggel, illetve irányított légibombákkal (KAB) megsemmisítik a már használt ösvényeket.
Uralkodnod kell az érzelmeiden, mert ha elveszíted a kontrollt, meghalhatsz
– hangsúlyozta.
A „halálzóna” mindkét oldalon mintegy 30 kilométerre bővült, így járművel gyakorlatilag lehetetlen megközelíteni az állásokat – a gyalogosoknak minden alkalommal sétálva kell menniük. Az orosz előrenyomulással egyre több drón éri el az ukrán állások mögötti területeket is.
Az állások elérése csak a kezdet: a gyalogosoknak egymás után kell visszaverniük az orosz rohamokat. A városi harc némi fedezéket ad az elhagyott épületekben, ahol el lehet rejtőzni a drónok elől. A legfélelmetesebbek az irányított légibombák, amelyek akár egy többszintes épületet is pillanatok alatt romba dönthetnek.
Egy alkalommal drónok észlelték, hogy ő és bajtársa tüzet nyitnak a szomszéd házban lévő orosz katonákra. Azonnal elhagyták az épületet. Röviddel ezután egy irányított bomba romba döntötte a házat.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Donald Trump nagy jelentőséget tulajdonít Magyarországnak
Szakértő: A Trump-adminisztráció Béketanács-koncepciója a progresszív liberalizmusra épült világrend lebontásának újabb mérföldköve.
Orbán Balázs: „Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen"
Migránsok kezébe adnának fegyvert.
Gulyás Gergely: A magyar energiaellátás biztonsága kiemelten fontos a kormány számára
A miniszterelnökséget vezető miniszter megszólalt a Barátság kőolajvezeték ellehetetlenítéséről.
A lengyel rendőrség felkészül az ukrán bűnözési hullámra
Az ukrán veteránok és a fegyverek megjelenése komoly kockázatot jelent.
