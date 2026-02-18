A háború pokla: szívszorító vallomás egy ukrán katonától

A kelet-ukrajnai Mirnohrad közelében lévő pozíciókig 22 kilométert kellett gyalogolnia. Az út hossza és nehézsége az időjárástól és az orosz dróntevékenység intenzitásától függ: egy naptól akár két hétig is eltarthat, attól függően, milyen gyakran kell fedezékbe húzódniuk.

A város Pokrovszk mellett fekszik, amely a Donyecki terület kulcsfontosságú logisztikai csomópontja, és 2025 őszétől intenzív orosz támadások érik.

Az orosz erők több irányból szorítják az ukrán állásokat, az utánpótlási útvonalak elvágásával próbálva visszavonulásra kényszeríteni őket. Egy finn elemző szerint az orosz hadsereg kiszoríthatta az utolsó ukrán egységeket is a városokból, bár a harc várhatóan lassan folytatódik. A DeepState térképe már orosz ellenőrzés alatt jelöli Mirnohradot, miközben az ukrán hadsereg hivatalosan még nem közölt tájékoztatást a település sorsáról.

Még ha az oroszok meg is szerezték ezeket a városi területeket, a lassú harc nagy valószínűséggel folytatódik, azonban gyors változások nélkül

– mondta február 17-én.

Nehéz volt belegondolni, hogy lehet, nem jössz ki élve, mert sok halott társunk feküdt az út mentén

– mondta Mikola.

A katonák szerint a front valósága kilátástalan. Az állásokig vezető hosszú gyaloglás különösen megterhelő, ráadásul a parancsnokoknak szinte minden alkalommal új útvonalat kell kijelölniük, így könnyű eltévedni.

Mikola Herszonból származik, amelyet 2022-ben ideiglenesen orosz erők szálltak meg. Elmondása szerint már tizenévesen be akart vonulni, de akkor még túl fiatal volt; végül tavaly csatlakozott a hadsereghez.

A 38. tengerészgyalogos dandár katonájaként gyorsan kellett alkalmazkodnia a harctéri valósághoz. A pánik végzetes lehet.

Ha egy ember pánikba esik, az az egész csoport életébe kerülhet

– mondta.