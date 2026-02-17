orosz-ukrán háborúUkrajnaKijev

Zelenszkij szerint mindenki hibás az ukrajnai állapotokért, csak ő nem

Vitalij Klicsko szerint Ukrajna túlélése független államként kérdéses, és Kijev lakossága továbbra is szenved. Az ukrán főváros energetikai infrastruktúráját ért orosz támadások miatt százezrek maradtak fűtés nélkül, ami éles politikai vitát robbantottak ki a városvezetés és az államfő között. Ukrajna elnöke ráadásul nemcsak a kijevi polgármestert, de a nyugati partnereket is hibáztatta.

2026. 02. 17. 17:52
Vitalij Klicsko, Kijev első embere egy interjúban mély aggodalmának adott hangot. A polgármester a kijevi városháza kilencedik emeletén található irodájában, katonai jellegű zöld öltözetben arról beszélt, hogy Ukrajna túlélése független nemzetként továbbra is nyitott kérdés. Kitért rá, hogy az orosz erők által végrehajtott, stratégiai fontosságú létesítményeket célzó légitámadások az összeomlás határára sodorták a fővárost. Az elmúlt két hónapban megszaporodtak a rakéta- és dróncsapások, így a helyiek a mínusz húsz fokos hidegben áram-, fűtés- és vízellátási problémákkal szembesülnek – számolt be róla az Origo a Financial Times cikkére hivatkozva.

Az ukrán főváros 3,5 millió lakosa a háború kirobbanása óta a legkeményebb telet éli át. Az orosz támadások Kijev három fő erőművét lerombolták, amelyekre a város távfűtése támaszkodik, valamint más energetikai létesítmények is célkeresztbe kerültek országszerte. Az idei télen a főváros 12 ezer lakóépületének mintegy fele fűtés nélkül maradt. 

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta a polgármestert, hogy nem készítette fel megfelelően a várost az elmúlt több mint tíz év legzordabb telére, amit Klicsko határozottan visszautasított. 

Több civil szervezet az államfő mellé állt, és azt állította, a városvezetés nem tesz eleget a problémák orvoslása érdekében. A nyilvánosságra hozott levélben 17 NGO fogalmazott meg aggodalmakat Kijev irányításával kapcsolatban. Az orosz csapások komoly nyomás alá helyezték az ukrán légvédelmet, Zelenszkij szerint számos légvédelmi rendszer kifogyott a munícióból. Az ukrán elnök így nemcsak a kijevi polgármestert, de az európai partnereket is felelősként nevezte meg a kialakult ukrajnai helyzet miatt.

 

Ukrajna beszállt a magyar választásokba

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna politikai fegyverként használhatja a Barátság kőolajvezetéket, és a tartós leállás egyre kevésbé tűnik műszaki problémának. A háttérben felsejlő geopolitikai játszmák közvetlen fenyegetést jelentenek Magyarországra, és nyílt beavatkozási kísérletként értelmezhetők a magyar választási kampányba. A Mol kezdeményezte a stratégiai olajkészleteket felszabadítását, így Magyarország ellátása egyelőre biztonságban van. 

Az ukránoknak nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban. […] Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban

– részletezte a magyar kormányfő, aki arra is kitért: tisztában vannak azzal, hogyan finanszírozzák az ukránok a Fidesz ellenfeleit, és most ilyen körülmények között kell választást nyerniük:

Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.

 

