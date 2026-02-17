Elemző: Ukrajna politikai fegyverként használhatja a kőolajvezetéket, a helyzet komoly

Az elhúzódó tranzit-zavarok rávilágítanak a közép-európai régió sebezhetőségére. A szakértő elmondta: a magyar és szlovák finomítók technológiáját évtizedekkel ezelőtt az orosz nyersolajra optimalizálták, így egy hirtelen forráskiesés kezelése komoly kihívás elé állítja az ipart. Bár a Mol folyamatosan dolgozik a diverzifikáción, a teljes átállás és az alternatív nyersolajok nagy arányú feldolgozása még várat magára, addig pedig a mozgástér korlátozott, írja a Világgazdaság.

A hírek szerint nem az orosz támadás a fő oka annak, hogy nem érkezik olaj a Barátságon / Fotó: Bernadett Szabo

Az elemző felidézte: a Mol készül az ilyen helyzetekre, a százhalombattai és a pozsonyi finomítók átalakítása folyamatban van, ám az alternatív nyersolaj nagy arányú feldolgozása várhatóan csak 2026 vége vagy 2027 eleje után válik lehetővé. Addig érdemi alternatíva alig áll rendelkezésre.

Kőolaj-költség növekedés és inflációs nyomás

Egy esetleges tartós leállás gazdasági oldalról költségnövekedést okozna, mivel a vezetéki orosz olajat drágább, tengeri szállítású forrásokkal kellene pótolni. Ez magasabb logisztikai és tranzitköltségekkel járna, amelyek beépülhetnek a nagykereskedelmi árakba, így tartósabb áremelkedést válthatnak ki. Mindez a vállalkozásokra és a háztartásokra is terhet róna, inflációs hatásokkal – mondta az elemző.

Szlovákia különösen érzékeny helyzetben van, mivel a kőolaj szinte kizárólag Ukrajna felől érkezik

– hívta fel a figyelmet Anton Olekszij, az Oeconomus elemzője. Magyarország alkupozícióját ugyanakkor erősítheti a Mol regionális terjeszkedése: a szerb NIS megvásárlása javítja a pozíciót a horvát féllel szemben az Adria-vezetéken zajló együttműködésben, ami tranzitdíj-mérséklési lehetőséget teremthet.

Fico megfenyegette Ukrajnát: „Megtorló intézkedéseket is hozhattunk volna!" Robert Fico hevesen kifakadt Ukrajna ellen, mondván, Pozsony felelősségteljesen viselkedik, holott megtorló intézkedéseket is hozhatna Ukrajna ellen. A Barátság kőolajvezeték leállása Szlovákiát is nehéz helyzetbe hozza.

Így egyelőre nem csak technikai kérdés a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet

A mostani helyzet politikai dimenzióit firtató kérdésre Olekszij emlékeztetett: 2026. január 27-én Oroszország csapást mért egy kompresszorállomásra, azóta a vezeték nem állt teljesen helyre. Robert Fico nyilatkozata szerint a javításnak már korábban meg kellett volna történnie. Ha az ukrán fél világosan kommunikálná

a helyreállítás állását

és a csúszás okait,

az technikai kérdés maradna – a tartós bizonytalanság azonban politikai nyomásgyakorlásként is értelmezhető.

Adria: van kapacitás, de nincs tartalék

Az Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban továbbra is vita zajlik. A horvát fél szerint a rendszer képes lenne

a magyar és a szlovák



igények – évi 12–16 millió tonna – kiszolgálására. A Mol viszont a közös műszaki tesztekre hivatkozva azt állítja, hogy a vezeték nem üzemeltethető tartósan maximális nyomáson, és nincs minden fél által elfogadott mérnöki állásfoglalás a terhelhetőségről – jelezte az elemző. Ha a kapacitás gyakorlatilag megegyezik a teljes szükséglettel, nincs érdemi tartalék karbantartás vagy átmeneti zavar esetére – figyelmeztetett, hozzátéve: Magyarország és a Mol ezért kapacitásbővítést, új kompresszorokat vagy akár párhuzamos vezetéket tartana indokoltnak.