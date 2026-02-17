Orbán Viktor és Marco Rubio uralja a nemzetközi sajtót

Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása hatalmas nemzetközi figyelmet keltett, különösen azért, mert közvetlenül az áprilisi magyar parlamenti választások előtt érkezett, és egyértelmű politikai támogatást fejezett ki Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya iránt. A látogatás során aláírtak egy polgári nukleáris együttműködési megállapodást, de a sajtó leginkább a közös sajtótájékoztatón elhangzott erős támogató nyilatkozatokat emelte ki, számolt be róla az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A The Washington Post szerint Rubio politikai támogatást adott Orbánnak.

Azt szeretnénk, hogy ez az ország jól teljesítsen, különösen amíg ön a miniszterelnök

– mondta Rubio, hangsúlyozva, hogy az USA Magyarország sikerét akarja, amíg Orbán marad hatalmon.

A Reuters tudósítása kiemeli Rubio egyik legidézettebb mondatát a közös sajtótájékoztatón:

Trump elnök elkötelezett az önök sikere iránt, mert az önök sikere a mi sikerünk is.

Ez a kifejezés szinte minden nagyobb médiumban megjelent, jelezve, hogy Trump személyes kapcsolata Orbánnal kulcsfontosságú az amerikai érdekek szempontjából Közép-Európában.

Az AP News szintén ezt a mondatot hozta. A cikkben Rubio az amerikai–magyar kapcsolatokat „aranykorként” jellemezte, amit Orbán Viktor is említett – mindketten hangsúlyozták, hogy ez a Trump-adminisztráció alatt bontakozik ki igazán. Mint fogalmazott az amerikai külügyminiszter:

A miniszterelnök és az elnök között nagyon-nagyon szoros személyes és munkakapcsolat van, és úgy gondolom, hogy ez előnyös volt a két országunk számára.

A The New York Times árnyaltabban számolt be: Rubio a találkozó után kijelentette, hogy „Biztosan állíthatom, hogy Trump elnök úr elkötelezett az önök sikere iránt, mert az önök sikere a mi sikerünk is, mert a közép-európai kapcsolataink, amelyek önökön keresztül valósulnak meg, elengedhetetlenek és létfontosságúak nemzeti érdekeink szempontjából az elkövetkező években.”

A PBS News és a France 24 is hasonlóan értelmezi a látogatás politikai súlyát: Rubio lelkesen támogatta Orbán újabb ciklusát, és felajánlotta, hogy az USA segítséget nyújt, ha pénzügyi nehézségek adódnának. A Bloomberg szerint Rubio „körbeölelte” Orbánt az USA nevében, és idézi Rubio ígéretét a pénzügyi támogatásról.