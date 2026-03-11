Magyar Péter szekszárdi jelöltje megtestesíti a Tisza–MSZP-összjátékot Tolnában

Zavaros múlttal, régi szocialista kapcsolatokkal rendelkező képviselő-jelölt indul a Tisza Párt színeiben Szekszárdon a Tolna vármegyei 1-es választókerületben. Magyar Péter jelöltje több zsíros állásban is megfordult, de szinte sehol nem felelt meg az elvárásoknak, szakmai problémák adódtak a tevékenységével kapcsolatban, egyes esetekben feljelentések is születtek ellene közpénzeket is érintő visszaélések gyanújával. Ezekre a későbbiekben részletesen kitérünk, egyelőre nézzük, hogyan indult Sárosi József pályafutása!

Szerény kezdetek, szocialista kapcsolatokkal

A Tisza Párt honlapján olyan személynek állítják be, aki két évtizede cégvezetőként bizonyítja, hogy képes felelősséggel dönteni. Ez azonban így biztosan nem igaz. A Paksi Hírnök 2013-ban közölt róla egy cikket, amiből kiderül: mivel a matematika nem volt a szíve csücske, jogra járt, majd Angliában próbált szerencsét, ahonnan 2010-ben tért haza. A céges karrierje tehát csak ekkor, 16, nem pedig húsz évvel ezelőtt kezdődött.

A korai éveiről Tolna és Baranya vármegyei forrásainktól két dolgot tudunk: az egyik, hogy az egyetemen rendszeresen együtt lógott az egy évfolyammal előtte járó, amúgy szintén szekszárdi, szocialista Harangozó Tamással, aki már abban az időben befolyásos politikusnak számított, hiszen tanácsadóként dolgozott Gyurcsány Ferenc tárcájánál, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumban.

Kaotikus cégvezetés

A másik információnk, hogy Sárosinak a Re-Kom Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél eltöltött kétéves ügyvezetősége nem volt diadalmenet. Bár a Paksi Hírnök erről csak annyit írt, hogy a jogászdoktor 2012 októberében újabb felkérést kapott, a forrásaink egybehangzóan állítják: Sárosi olyan kaotikusan vezette a céget, hogy hónapokkal korábban közös megegyezéssel elküldték a vállalattól.

Csurrant-cseppent a Dunakomnál

Így került tehát Paksra, ahol különböző pozíciókba helyezték, majd 2018-ban, amikor megalakult a DC Dunakom Zrt., ő lett a vállalat első ügyvezetője. De nem sokáig, ugyanis 2020 tavaszán a képviselő-testület úgy döntött, hogy közös megegyezéssel megváltnak tőle. Ennek egyik oka a forrásaink szerint az volt, hogy nem tudott megfelelően elszámolni az önkormányzati támogatásokkal. Ennek ellenére az alig több mint kétéves munkaviszonya után kapott 18,15 millió forint végkielégítést és 3,63 millió forint prémiumot, azaz 21,78 millió forinttal távozhatott.