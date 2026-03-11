Magyar Pétertisza párttolna vármegyemszp

Magyar Péter szekszárdi jelöltje megtestesíti a Tisza–MSZP-összjátékot Tolnában

A szekszárdi választókerület az egyik legszembetűnőbb példa arra, hogy csupán üres szlogen Magyar Péter hangzatos elhatárolódása a régi baloldaltól. A Tisza Párt helyi képviselő-jelöltje, Sárosi József ugyanis az MSZP holdudvarából érkezett, hosszú évek óta kiváló kapcsolatokat ápolt Tolna vármegye szocialista prominenseivel, köztük Harangozó Tamással. Cikksorozatunkban bemutatjuk, hogyan kapott az elmúlt években zsíros cégvezetői vagy éppen tanácsadói állásokat a tiszás jelölt a baloldali vezetésű Pakson, illetve miként bánt a közpénzekkel és milyen ügyek miatt indulhat nyomozás ellene.

2026. 03. 11.
Magyar Péter a Tisza Párt elnöke Fotó: Artur Widak Forrás: NurPhoto/AFP
Zavaros múlttal, régi szocialista kapcsolatokkal rendelkező képviselő-jelölt indul a Tisza Párt színeiben Szekszárdon a Tolna vármegyei 1-es választókerületben. Magyar Péter jelöltje több zsíros állásban is megfordult, de szinte sehol nem felelt meg az elvárásoknak, szakmai problémák adódtak a tevékenységével kapcsolatban, egyes esetekben feljelentések is születtek ellene közpénzeket is érintő visszaélések gyanújával. Ezekre a későbbiekben részletesen kitérünk, egyelőre nézzük, hogyan indult Sárosi József pályafutása!

 

Szerény kezdetek, szocialista kapcsolatokkal

A Tisza Párt honlapján olyan személynek állítják be, aki két évtizede cégvezetőként bizonyítja, hogy képes felelősséggel dönteni. Ez azonban így biztosan nem igaz. A Paksi Hírnök 2013-ban közölt róla egy cikket, amiből kiderül: mivel a matematika nem volt a szíve csücske, jogra járt, majd Angliában próbált szerencsét, ahonnan 2010-ben tért haza. A céges karrierje tehát csak ekkor, 16, nem pedig húsz évvel ezelőtt kezdődött.

A korai éveiről Tolna és Baranya vármegyei forrásainktól két dolgot tudunk: az egyik, hogy az egyetemen rendszeresen együtt lógott az egy évfolyammal előtte járó, amúgy szintén szekszárdi, szocialista Harangozó Tamással, aki már abban az időben befolyásos politikusnak számított, hiszen tanácsadóként dolgozott Gyurcsány Ferenc tárcájánál, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumban.

 

Kaotikus cégvezetés

A másik információnk, hogy Sárosinak a Re-Kom Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél eltöltött kétéves ügyvezetősége nem volt diadalmenet. Bár a Paksi Hírnök erről csak annyit írt, hogy a jogászdoktor 2012 októberében újabb felkérést kapott, a forrásaink egybehangzóan állítják: Sárosi olyan kaotikusan vezette a céget, hogy hónapokkal korábban közös megegyezéssel elküldték a vállalattól.

 

Csurrant-cseppent a Dunakomnál

Így került tehát Paksra, ahol különböző pozíciókba helyezték, majd 2018-ban, amikor megalakult a DC Dunakom Zrt., ő lett a vállalat első ügyvezetője. De nem sokáig, ugyanis 2020 tavaszán a képviselő-testület úgy döntött, hogy közös megegyezéssel megváltnak tőle. Ennek egyik oka a forrásaink szerint az volt, hogy nem tudott megfelelően elszámolni az önkormányzati támogatásokkal. Ennek ellenére az alig több mint kétéves munkaviszonya után kapott 18,15 millió forint végkielégítést és 3,63 millió forint prémiumot, azaz 21,78 millió forinttal távozhatott.

A történtek ellenére mégsem került egyből a körön kívülre. Az új ügyvezető, Domonkos Tamás ugyanis máig tisztázatlan okból május 4-től előbb augusztusig, majd október 31-ig szerződtette tanácsadóként havi másfél millió forintért, ami mellé – úgy hírlik – továbbra is járt a céges autó, a telefon és a laptop. Sárosi tehát összesen több mint harmincmillió forinttal távozott a DC Dunakomtól. De addig is, amíg tanácsadóként maradt, a szerződése értelmében napi nyolc órát kellett volna dolgoznia, ám vannak, akik azt mondják, hogy nem sűrűn látták az irodájában.

Azt, hogy itt többről van szó rosszindulatú pletykálkodásnál, egy lapunk birtokába került levelezés is valószínűsíti. Eszerint a DC Dunakom tanácsadójaként – pontosabban a tanácsadás mellett – Sárosi telkeket hajtott fel annak a Paks II beruházás miatt terjeszkedő Pip Nonprofit Kft.-nek, ahol korábban a Tolna vármegye 3. számú választókerületében induló tiszás Cseh Tamás dolgozott. Az e-mailben az áll: „Holnap napon, azaz 2020.05.15-én át kell venni az alábbi ingatlant. (…) Kapcsolattartó: Dr. Sárosi József.” Az természetesen nem ismert, hogy hány esetben járt el közvetítőként, ezért kitől, milyen összegeket kapott, de a korabeli sajtóhírek szerint a telkeket nem egy esetben jelentősen túlárazták.

 

Összeállt az MSZP–Tisza-tengely

Ilyen előzmények után került vissza a DC Dunakom Zrt. élére Sárosi József 2024 őszén, közvetlenül azután, hogy az MSZP-s Heringes Anita átvette Paks vezetését. A polgármester éveken át dolgozott Harangozó Tamással, akivel – mint fentebb már említettük – Sárosi együtt járt egyetemre. Emellett 2008-tól az MSZP ifjúsági tagozatának fővárosi alelnöke, 2014 és 2018 között a párt országgyűlési képviselője volt, 2019-től pedig paksi önkormányzati képviselő, tehát személyesen is ismerte a tiszás jelölteket. Itt azért fontos a többesszám, mert időközben Cseh Tamás szintén a DC Dunakomnál kötött ki, ő az önkormányzati cég üzemeltetési vezetője, gyakorlatilag Sárosi helyettese.

Ez önmagában is pikáns, hiszen a szocialista vezetésű Paks önkormányzati vállalatának két prominense indul április 12-én tiszás színekben a választáson. A napjaikat kampányolással töltik, de a fizetésüket persze felveszik. Sőt az egyikről – Sárosi Józsefről – azt is tudni lehet, hogy dunakomos autóval járja a választókerületét, és egy feljelentés szerint korábban a cég emberei dolgoztak a telkén. Heringes Anitát ez láthatóan nem zavarja, ahogy Sárosi múltja sem: 2024-ben fenntartások nélkül visszavette egykori MSZP-s szövetségesének egyetemi barátját.

Talán ezért is kapott szárnyra Tolna megyében, hogy az MSZP kiegyezett a Tisza Párttal.

(Folytatjuk)

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: NurPhoto/AFP)

