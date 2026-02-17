Sokkoló valóság: ilyen az élet 20 kilométerre a fronttól + videó

A Koszmicsnij és a Sevcsenkivszkij járás különösen kitett a körülményeknek. Szerhij Mirhorodszkij, aki a Koszmicsnij negyedben él, azt mondja: „A bombázás jelentősen felerősödött.” Hozzáteszi, hogy emiatt

megnőtt az emberek körében a pszichológiai problémák száma,

és ismerősei közül sokan egyre komolyabban fontolgatják a költözést. A robbanások hangja a mindennapok részévé vált, a folyamatos készenlét és bizonytalanság pedig tartós feszültséget okoz – írja a Zn.ua.

A városi tanács titkára, megbízott polgármester szerint a mintegy 4400 lakóházból közel 1400 megrongálódott, több mint 2500 magánházban keletkeztek károk.

Ezekben sok esetben olyan emberek élnek, akik egész életük munkáját fektették az otthonukba. „Megértjük, hogy az újjáépítés bürokratikus procedúra és stressz az ember számára. Nem is beszélve a család és a barátok elvesztéséről” – fogalmaz.

2025-ben a helyi adatok szerint 90 tüzérségi támadás érte a civil lakosságot, 428 ember kért orvosi segítséget, több mint 160-at kórházba kellett szállítani, és 12 lakos meghalt. Az év során a légiriadók és légicsapások összesített időtartama meghaladta a 86 napot.