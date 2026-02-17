Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Zaporizzsjaorosz-ukrán háborúfrontélet

Sokkoló valóság: ilyen az élet 20 kilométerre a fronttól + videó

Zaporizzsja alig húsz kilométerre fekszik a frontvonaltól, és hónapok óta rendszeres rakéta-, drón- és tüzérségi támadások érik. Lakóházak százai rongálódtak meg, családok ezrei élnek folyamatos bizonytalanságban, miközben a gyerekek robbanások közepette járnak iskolába. A város lakóinak naponta kell mérlegelniük, vállalják-e a maradást a jelenlegi körülmények között, vagy megpróbálnak új életet kezdeni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 10:42
Ilyen az élet Zaporizzsjában (Fotó: AFP)
Zaporizzsja hosszú ideje folyamatos támadások alatt áll, az elmúlt hetekben pedig tovább romlott a helyzet. A frontvonal mindössze mintegy 20 kilométerre húzódik a várostól, ami lehetővé teszi, hogy rakétákkal, drónokkal, ballisztikus eszközökkel és sorozatvetőkkel támadják. A csapások lakóházakat, egy szülészeti kórházat, benzinkutakat, autókat és üzleteket értek. Sok otthonban betörtek az ablakok, megrongálódtak a tetők és járművek, egyes házak megsemmisültek.

Ilyen az élet 20 kilométerre a fronttól (Fotó: AFP)
Ilyen az élet 20 kilométerre a fronttól (Fotó: AFP)

A Koszmicsnij és a Sevcsenkivszkij járás különösen kitett a körülményeknek. Szerhij Mirhorodszkij, aki a Koszmicsnij negyedben él, azt mondja: „A bombázás jelentősen felerősödött.” Hozzáteszi, hogy emiatt 

megnőtt az emberek körében a pszichológiai problémák száma,

 és ismerősei közül sokan egyre komolyabban fontolgatják a költözést. A robbanások hangja a mindennapok részévé vált, a folyamatos készenlét és bizonytalanság pedig tartós feszültséget okoz – írja a Zn.ua.

A városi tanács titkára, megbízott polgármester szerint a mintegy 4400 lakóházból közel 1400 megrongálódott, több mint 2500 magánházban keletkeztek károk. 

Ezekben sok esetben olyan emberek élnek, akik egész életük munkáját fektették az otthonukba. „Megértjük, hogy az újjáépítés bürokratikus procedúra és stressz az ember számára. Nem is beszélve a család és a barátok elvesztéséről” – fogalmaz.

2025-ben a helyi adatok szerint 90 tüzérségi támadás érte a civil lakosságot, 428 ember kért orvosi segítséget, több mint 160-at kórházba kellett szállítani, és 12 lakos meghalt. Az év során a légiriadók és légicsapások összesített időtartama meghaladta a 86 napot.

A gyerekek helyzete különösen nehéz. Szerhij lánya óvóhellyel rendelkező iskolába jár. 

Amikor egy gyerek gyakran hall robbanásokat, az nagy stresszt okoz. A gyerekek számára a legfontosabb a biztonság. De a bombázások számának növekedése miatt gondolkodnunk kell egy esetleges költözésen

 – mondja. A családoknak nap mint nap mérlegelniük kell, maradjanak-e egy olyan városban, ahol a drónok és rakéták bármikor lecsaphatnak.

Inna, egy helyi lakos arról beszél, hogy a Sevcsenkivszkij járásban „sok épület megsemmisült, folyamatosan robbanások hallatszanak. Minden nap pilóta nélküli repülőgépek repülnek a járás felett.” A hírek az orosz előrenyomulásról és az újabb támadásokról állandó feszültséget keltenek. „Természetesen folyamatosan követed a híreket… de a legjobban akarsz hinni” – teszi hozzá.

Zaporizzsja ma körülbelül 700 ezer embernek ad otthont, mindössze mintegy 20 kilométerre a frontvonaltól. A kérdés nemcsak az, hogyan él a város a mindennapi bombázások alatt, hanem az is, mi történik, ha a helyzet tovább romlik: hová és hogyan lehetne evakuálni több százezer embert, és felkészült-e erre az állami rendszer – fogalmazza meg zárásként cikkében az ukrán lap.

Borítókép: Zaporizzsja (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

