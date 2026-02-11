Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

PutyinHáború Ukrajnábannyároffenzíva

Putyin nagy offenzívára készülhet Ukrajnában

Katonai megfigyelők és szakértők egybehangzó értékelése szerint Oroszország tavasszal újabb nagyszabású támadást indíthat Ukrajna déli és keleti térségei ellen. Zelenszkij szerint Washington azt szeretné, ha a háború legkésőbb júniusig véget érne.

Szabó István
Forrás: Merkur2026. 02. 11. 9:55
Putyin terveiről Roman Pohorilij, az ukrán Deep State Map kutatócsoport elemzője beszélt, aki szerint az orosz fegyveres erők már most stratégiai tartalékokat gyűjtenek egy kiterjedt tavaszi hadművelethez. Értékelése alapján Moszkva elsődleges célpontja Szlovjanszk és Kramatorszk térsége lehet, majd a nyár folyamán Zaporizzsja és Orihiv irányában várható támadás, írja a Merkur.

Putyin
Hasonló következtetésre jutott az amerikai Institute for the Study of War is. A think tank ukrán katonai megfigyelőkre hivatkozva azt írja, hogy az orosz csapatok áprilisban készülhetnek egy újabb keleti offenzívára. Kosztyantin Masovec ukrán elemző ugyanakkor úgy véli, hogy Moszkva valószínűleg nem vet be frissen besorozott tartalékosokat.

A Kyiv Post Andrij Caplienko ukrán haditudósítóra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország erőket von össze egy nagyszabású nyári offenzívához az ország déli és keleti részén. Szerinte ez inkább eszkalációra, mintsem békülékenységre utal.

 

A szakértői értékelések ellentmondanak a moszkvai hivatalos narratívának

Vlagyimir Putyin rendszeresen hangsúlyozza, hogy nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor továbbra is jelentős ukrán területi engedményeket követel. Ezzel párhuzamosan az orosz erők továbbra is csapásokat mérnek az ukrán polgári infrastruktúrára.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a ZDF-nek azt mondta: az Egyesült Államok azt szeretné, ha a háború legkésőbb júniusig véget érne.

Az amerikaiak azt javasolják a feleknek, hogy a nyár elejéig zárják le a konfliktust, és valószínűleg ennek megfelelően nyomást gyakorolnak majd a résztvevőkre

– fogalmazott Zelenszkij.

 

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

