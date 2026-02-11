Putyin nagy offenzívára készülhet Ukrajnában

Hasonló következtetésre jutott az amerikai Institute for the Study of War is. A think tank ukrán katonai megfigyelőkre hivatkozva azt írja, hogy az orosz csapatok áprilisban készülhetnek egy újabb keleti offenzívára. Kosztyantin Masovec ukrán elemző ugyanakkor úgy véli, hogy Moszkva valószínűleg nem vet be frissen besorozott tartalékosokat.

A Kyiv Post Andrij Caplienko ukrán haditudósítóra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország erőket von össze egy nagyszabású nyári offenzívához az ország déli és keleti részén. Szerinte ez inkább eszkalációra, mintsem békülékenységre utal.

A szakértői értékelések ellentmondanak a moszkvai hivatalos narratívának

Vlagyimir Putyin rendszeresen hangsúlyozza, hogy nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor továbbra is jelentős ukrán területi engedményeket követel. Ezzel párhuzamosan az orosz erők továbbra is csapásokat mérnek az ukrán polgári infrastruktúrára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a ZDF-nek azt mondta: az Egyesült Államok azt szeretné, ha a háború legkésőbb júniusig véget érne.

Az amerikaiak azt javasolják a feleknek, hogy a nyár elejéig zárják le a konfliktust, és valószínűleg ennek megfelelően nyomást gyakorolnak majd a résztvevőkre

– fogalmazott Zelenszkij.