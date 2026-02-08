volodimir zelenszkijukrajnaorosz-ukrán háború

Kegyetlen háborús logikát fogalmazott meg az ukrán elnök

Megdöbbentő stratégiát vázolt fel egy interjúban az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna ugyanolyan célpontnak tekinti az orosz energiaipari létesítményeket, mint a katonaiakat.

Munkatársunktól
2026. 02. 08. 20:06
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem létezik érdemi választóvonal az ukránok számára aközött, hogy egy katonai bázist vagy egy energetikai létesítményt támadnak-e meg – írja az Origo. 

Zelenszkij mentegeti az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Zelenszkij mentegeti az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat (Illusztráció, forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)

A kijevi logika könyörtelenül egyszerűsít: mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök az energiahordozók – elsősorban az olaj – értékesítéséből származó bevételeket a hadigépezet működtetésére fordítja, ezért maga az energiaszektor is katonai célponttá minősül át.

Ő eladja az olajat, elveszi a pénzt, fegyverekbe fekteti. És ezekkel a fegyverekkel ukránokat öl

– fogalmazott az ukrán elnök, ezzel igazolva a polgári infrastruktúrát is érintő csapásokat.

Ez a nyilatkozat egyértelmű beismerése annak, amit a harctéri események már régóta mutatnak: Kijev szándékosan bővíti a hadszínteret. Zelenszkij szerint az ukránoknak két választásuk maradt: vagy saját fegyvereket gyártanak, hogy azokkal semmisítsék meg az orosz arzenált, vagy közvetlenül a pénzforrást támadják, ahol az ellenség tőkéje „generálódik és sokszorozódik”. Ez a forrás pedig nem más, mint az orosz energiaszektor.

Mindez legitim célpont számunkra

– szögezte le az elnök, aki szerint előttük senki más nem merte ezt megtenni az oroszokkal szemben.

A kijevi vezetés ezen hozzáállása azonban komoly kérdéseket vet fel a konfliktus eszkalációjával kapcsolatban. Az energetikai infrastruktúra elleni szisztematikus támadások nem csupán a hadsereg ellátását nehezítik meg, hanem globális gazdasági hullámokat is vethetnek, és tovább mélyíthetik a két fél közötti szakadékot, ahelyett hogy előremozdítanák az Egyesült Államok által segített béke erőfeszítéseket. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

