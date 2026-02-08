Kegyetlen háborús logikát fogalmazott meg az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem létezik érdemi választóvonal az ukránok számára aközött, hogy egy katonai bázist vagy egy energetikai létesítményt támadnak-e meg – írja az Origo.
A kijevi logika könyörtelenül egyszerűsít: mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök az energiahordozók – elsősorban az olaj – értékesítéséből származó bevételeket a hadigépezet működtetésére fordítja, ezért maga az energiaszektor is katonai célponttá minősül át.
Ő eladja az olajat, elveszi a pénzt, fegyverekbe fekteti. És ezekkel a fegyverekkel ukránokat öl
– fogalmazott az ukrán elnök, ezzel igazolva a polgári infrastruktúrát is érintő csapásokat.
Ez a nyilatkozat egyértelmű beismerése annak, amit a harctéri események már régóta mutatnak: Kijev szándékosan bővíti a hadszínteret. Zelenszkij szerint az ukránoknak két választásuk maradt: vagy saját fegyvereket gyártanak, hogy azokkal semmisítsék meg az orosz arzenált, vagy közvetlenül a pénzforrást támadják, ahol az ellenség tőkéje „generálódik és sokszorozódik”. Ez a forrás pedig nem más, mint az orosz energiaszektor.
