Kegyetlen háborús logikát fogalmazott meg az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem létezik érdemi választóvonal az ukránok számára aközött, hogy egy katonai bázist vagy egy energetikai létesítményt támadnak-e meg – írja az Origo.

Zelenszkij mentegeti az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat (Illusztráció, forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)

A kijevi logika könyörtelenül egyszerűsít: mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök az energiahordozók – elsősorban az olaj – értékesítéséből származó bevételeket a hadigépezet működtetésére fordítja, ezért maga az energiaszektor is katonai célponttá minősül át.

Ő eladja az olajat, elveszi a pénzt, fegyverekbe fekteti. És ezekkel a fegyverekkel ukránokat öl

– fogalmazott az ukrán elnök, ezzel igazolva a polgári infrastruktúrát is érintő csapásokat.

We do not have to choose – whether we strike a military target or energy. He sells this energy. He sells oil. So is it energy, or is it a military target? Honestly, it’s the same thing. He sells oil, takes the money, invests it in weapons. And with those weapons, he kills… pic.twitter.com/QVPOgR7YwO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Ez a nyilatkozat egyértelmű beismerése annak, amit a harctéri események már régóta mutatnak: Kijev szándékosan bővíti a hadszínteret. Zelenszkij szerint az ukránoknak két választásuk maradt: vagy saját fegyvereket gyártanak, hogy azokkal semmisítsék meg az orosz arzenált, vagy közvetlenül a pénzforrást támadják, ahol az ellenség tőkéje „generálódik és sokszorozódik”. Ez a forrás pedig nem más, mint az orosz energiaszektor.