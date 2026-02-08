Az emberrablók ellen már lázadnak a civilek

Ukrajnában az egyenruhások továbbra is minden nap dolgoznak, ha kell, a hóban is gyűjtik be az embereket. A kényszersorozások okán azonban már az ukrán társadalom is egyre feszültebb, az emberrablók pedig már közel sincsenek biztonságban.

Az emberrablók továbbra is naponta járják az utcákat

Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

Az ukrán sorozások brutális valóságát feltehetőleg senkinek nem kell bemutatni, hiszen naponta kerülnek elő újabb felvételek arról, hogy milyen eszközökhöz is folyamodnak az egyenruhások. A lényegében semmilyen törvény által nem korlátozott toborzó irodák (TCC) munkatársai folyamatosan járják az utcákat és rabolják el a férfiakat.

Ezen a friss felvételen például az látható, amint egy forgalomtól elzárt területen tepernek le egy sofőrt, miközben egy nő igyekszik ezt megakadályozni.

Egy másik felvételen két katona a kezénél fogva tartóztat fel egy férfit, miközben több nő is próbál érvelni azért, hogy engedjék el. Néhány másodperccel később azonban megérkezik a jól ismert kisbusz, a nők pedig rátámadnak a toborzókra.

A férfi is megpróbál ez idő alatt kiszabadulni az emberrablók kezei közül, azonban sikertelenül.

Mind két videón jól látható, hogy az egyenruhások nem félnek erőszakot alkalmazni, azonban a jogtalan eljárásokból már az ukrán társadalomnak is elege van. Egy nemrég készült videó például meglepően zárult. A beszámolók alapján a rivnei katonai orvosi bizottság és a toborzó iroda munkatársai elkísértek egy csoport férfit az alkalmassági vizsgálatra.