Ukrajnában az egyenruhások továbbra is minden nap dolgoznak, ha kell, a hóban is gyűjtik be az embereket. A kényszersorozások okán azonban már az ukrán társadalom is egyre feszültebb, az emberrablók pedig már közel sincsenek biztonságban.
Az ukrán sorozások brutális valóságát feltehetőleg senkinek nem kell bemutatni, hiszen naponta kerülnek elő újabb felvételek arról, hogy milyen eszközökhöz is folyamodnak az egyenruhások. A lényegében semmilyen törvény által nem korlátozott toborzó irodák (TCC) munkatársai folyamatosan járják az utcákat és rabolják el a férfiakat.
Ezen a friss felvételen például az látható, amint egy forgalomtól elzárt területen tepernek le egy sofőrt, miközben egy nő igyekszik ezt megakadályozni.
Egy másik felvételen két katona a kezénél fogva tartóztat fel egy férfit, miközben több nő is próbál érvelni azért, hogy engedjék el. Néhány másodperccel később azonban megérkezik a jól ismert kisbusz, a nők pedig rátámadnak a toborzókra.
A férfi is megpróbál ez idő alatt kiszabadulni az emberrablók kezei közül, azonban sikertelenül.
Mind két videón jól látható, hogy az egyenruhások nem félnek erőszakot alkalmazni, azonban a jogtalan eljárásokból már az ukrán társadalomnak is elege van. Egy nemrég készült videó például meglepően zárult. A beszámolók alapján a rivnei katonai orvosi bizottság és a toborzó iroda munkatársai elkísértek egy csoport férfit az alkalmassági vizsgálatra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!