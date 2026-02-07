emberrablóUkrajnaHarkiv

Harkivban csaptak le az emberrablók

Az ukrán kényszersorozások tovább folytatódnak, amit az ukrán lakosság egyre nehezebben visel el. Az emberrablók ezúttal Harkivban csaptak le, ahol egy civilt is bántalmaztak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 22:13
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Az emberrablók ezúttal Harkivban csaptak le egy friss videó tanúsága szerint, amin az is látszik, ahogy civilt bántalmaznak – írja az Origo. 

Az emberrablók továbbra is járják az utcákat
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videón az látható, amint az emberrablók egy fiatal férfit cibálnak végig egy lépcsőn, miközben négyen fogják a karjait és a lábait. Az áldozat láthatóan rémült és segítségért kiáltozik, azonban ez nem hatja meg az egyenruhásokat. 

A videót készítő férfi érezhetően indulatosan beszélt velük, a tisztek pedig láthatóan idegesek lettek a számonkéréstől és a kamera látványától. Így amikor a férfi mellé értek, az egyikük fellökte a felvétel készítőjét. 

Az eset nem példa nélküli. Az elmúlt időszakban az ukrán társadalom érezhetően kezdi elérni tűréshatárát. A jogellenes intézkedések során egyre többször látni, ahogy civilek szembeszállnak az egyenruhásokkal. Habár hivatalosan minden egyenruhásnak kötelező lenne a testkamera használata, azonban ezt senki nem kéri rajtuk számon. 

 

Kaptak ugyanakkor kamera helyett kényszerítő eszközöket és ha kell, nem félnek használni ezeket a civil lakosság ellen. 

Egy nemrég felkerült videón például az látható, amint egy katona paprikaspray-vel fúj le egy nőt, aki éppen azt videózta, amint egy földön fekvő férfit sokkolnak a katonák. Mindezt egyébként a téli hónapok közepette maszkban teszik a katonák, így a maradék esélye is elvész annak, hogy számon lehet majd őket kérni a jövőben. 

Magyar áldozatai is vannak a kényszersorozásnak

Korábban beszámoltunk róla, hogy ismét egy magyar ember lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. A beregszászi járásban egy kárpátaljai magyar férfit, Rebán Zsoltot, az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. A tragédiára a magyar kormány is reagált, Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtekről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi megrendülten nyilatkozott lapunknak. Tavaly a szintén kárpátaljai magyar, Sebestyén József halt bele az ukrán sorozótisztek embertelen kínzásaiba.

Borítókép: Ukrán toborzók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

