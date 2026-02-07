Harkivban csaptak le az emberrablók

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Az emberrablók ezúttal Harkivban csaptak le egy friss videó tanúsága szerint, amin az is látszik, ahogy civilt bántalmaznak – írja az Origo.

Az emberrablók továbbra is járják az utcákat

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videón az látható, amint az emberrablók egy fiatal férfit cibálnak végig egy lépcsőn, miközben négyen fogják a karjait és a lábait. Az áldozat láthatóan rémült és segítségért kiáltozik, azonban ez nem hatja meg az egyenruhásokat.

A videót készítő férfi érezhetően indulatosan beszélt velük, a tisztek pedig láthatóan idegesek lettek a számonkéréstől és a kamera látványától. Így amikor a férfi mellé értek, az egyikük fellökte a felvétel készítőjét.

Az eset nem példa nélküli. Az elmúlt időszakban az ukrán társadalom érezhetően kezdi elérni tűréshatárát. A jogellenes intézkedések során egyre többször látni, ahogy civilek szembeszállnak az egyenruhásokkal. Habár hivatalosan minden egyenruhásnak kötelező lenne a testkamera használata, azonban ezt senki nem kéri rajtuk számon.