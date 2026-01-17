Az emberrablók ismét akcióztak, megdöbbentő felvételek Ukrajnából

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos sorozások. Az emberrablók ezúttal a beszámolók szerint paprikasprayt is bevetettek egy nő ellen, aki éppen akkor távozott a házból.

Az emberrablók paprikaspray-t is bevetettek

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az internetre felkerülő videón már csak a végkifejlet látható, ahogy az egyenruhások éppen egy kocsiba tuszkolják a szerencsétlen áldozatot. Eközben azonban a rendőrök is a helyszínre érkeztek, akikekkel felindultan vitatkozott az egyik tiszt.

A felvétel készítőjének beszámolója szerint az emberrablók betörtek a lakóházba és kiráncigálták a férfit, eközben azonban a paprikapray is előkerült, amivel lefújtak egy hölgyet, aki éppen akkor indult volna el otthonról.

Nem ez az első eset, amikor a tisztek tömegoszlató eszközöket vetnek be civilek ellen.

Nemrég egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen civilek egy csoportja gyűlt a toborzók köré, akik közül az egyik elő is vette a paprikaspray-t. A helyzet azonban azután eszkalálódott, hogy az egyik civil levideózta, ahogy egy földön fekvő embert sokkolnak éppen. Amikor ezt a katonák meglátták, azonnal lefújták a nőt és a civileket is akik ott tartózkodtak.