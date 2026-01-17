Ukrajnakényszersorozásemberrabló

Az emberrablók ismét akcióztak, megdöbbentő felvételek Ukrajnából

Újra akcióztak a toborzók, akik ismét egy fiatal férfit tüntettek el. Az emberrablók a beszámolók szerint paprikasprayt vetettek be egy nő ellen, miközben a rendőrök is a helyszínre érkeztek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 13:23
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos sorozások. Az emberrablók ezúttal a beszámolók szerint paprikasprayt is bevetettek egy nő ellen, aki éppen akkor távozott a házból. 

Az emberrablók paprikaspray-t is bevetettek
Az emberrablók paprikaspray-t is bevetettek 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az internetre felkerülő videón már csak a végkifejlet látható, ahogy az egyenruhások éppen egy kocsiba tuszkolják a szerencsétlen áldozatot. Eközben azonban a rendőrök is a helyszínre érkeztek, akikekkel felindultan vitatkozott az egyik tiszt. 

A felvétel készítőjének beszámolója szerint az emberrablók betörtek a lakóházba és kiráncigálták a férfit, eközben azonban a paprikapray is előkerült, amivel lefújtak egy hölgyet, aki éppen akkor indult volna el otthonról. 

Nem ez az első eset, amikor a tisztek tömegoszlató eszközöket vetnek be civilek ellen. 

Nemrég egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen civilek egy csoportja gyűlt a toborzók köré, akik közül az egyik elő is vette a paprikaspray-t. A helyzet azonban azután eszkalálódott, hogy az egyik civil levideózta, ahogy egy földön fekvő embert sokkolnak éppen. Amikor ezt a katonák meglátták, azonnal lefújták a nőt és a civileket is akik ott tartózkodtak. 

Habár elméletileg egy ideje már kötelező lenne a toborzók számára a testkamera használata, a valóságban úgy fest inkább további eszközöket biztosított számukra az ukrán rezsim a civilek megtöréséhez. 

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Nem sikerült utolérni az életéért futó ukrán férfit

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Érti ezt valaki?

Bayer Zsolt avatarja

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu