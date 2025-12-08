Ukrajnaemberrablósorozás

Ukrajna: az emberrablók már a nőkre is rátámadnak + videó

Az ukrán toborzók továbbra is ellenőrzés nélkül, kényük-kedvükre tevékenykednek. Egy friss felvételen az látszik, hogy az embereket erőszakkal elhurcoló toborzók egy nőt is lefújnak gázspray-vel, miután az megpróbálta telefonnal rögzíteni a történteket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 22:00
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Továbbra sem vetik meg az erőszak alkalmazását az ukrán toborzók. Egy új videón egy kétségbeesett fiatal próbálna szabadulni az emberrablók karmai közül, egy nő pedig igyekszik felvételt készíteni az esetről, amikor az egyik egyenruhás nemes egyszerűséggel lefújja utóbbit gázspray-vel.

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen először csak kétségbeesett kiabálást lehet hallani, ám a kamerázó nő lassan megkerüli a már jól ismert kisbuszt, amiből egy fiatal férfi lába lóg kifelé. Amikor megpróbál a kocsiban zajló jelenetről felvételt készíteni, az egyik egyenruhás egy gázspray-t vesz elő és nemes egyszerűséggel arcon fújja vele. 

A jelenet után a nő kicsit eltávolodik a járműtől, az egyenruhások pedig megpróbálják a férfi lábát a buszba nyomni, ami láthatólag fizikai fájdalmat okoz neki. 

Az emberrablók már a civileket is támadják

Az elmúlt időszakban egyre több olyan eset látott napvilágot, amely során a tisztek a civilekre is rátámadtak, ha azok megpróbálták őket akadályozni. Nemrég egy odesszai nőt ért hasonló támadás: amikor megpróbálta kinyitni az emberrablók autóját, egész egyszerűen arcon fújták. 

A jogi aggályok mellett érezhetően nő a társadalmi feszültség is.

Nemrég a fővárosból került elő egy felvétel, amelyen civilek állították meg az emberrablókat, de az ország többi részén is egyre gyakrabban lépnek fel a lakosok az egyenruhások ellen. 

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között 2318 esetet regisztráltak a sorkatonai szolgálat kijátszásával kapcsolatban, amelyek közül 953 ügyben vádat emeltek. Emellett 395 alkalommal jegyezték fel a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 esetben indult eljárás – derült ki nemrég az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ hozott nyilvánosságra.

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

