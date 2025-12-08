Ukrajna: az emberrablók már a nőkre is rátámadnak + videó

Továbbra sem vetik meg az erőszak alkalmazását az ukrán toborzók. Egy új videón egy kétségbeesett fiatal próbálna szabadulni az emberrablók karmai közül, egy nő pedig igyekszik felvételt készíteni az esetről, amikor az egyik egyenruhás nemes egyszerűséggel lefújja utóbbit gázspray-vel.

Az emberrablók már a civilekre is rátámadnak

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen először csak kétségbeesett kiabálást lehet hallani, ám a kamerázó nő lassan megkerüli a már jól ismert kisbuszt, amiből egy fiatal férfi lába lóg kifelé. Amikor megpróbál a kocsiban zajló jelenetről felvételt készíteni, az egyik egyenruhás egy gázspray-t vesz elő és nemes egyszerűséggel arcon fújja vele.