Gázsprével támadtak egy nőre ukrán sorozók+videó

A közösségi médiában terjedő felvétel szerint Odesszában gázsprét fújtak egy nő arcába az ukrán sorozók.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 13:51
Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Egy újabb, a kényszersorozások témájához kötődő videó kering a Telegramon. A bejegyzés szerint az eset Odesszában történt, ahol egy nő kinyitotta a sorozók egy fehér furgonjának ajtaját.

Gázsprével fújtak le egy nőt a sorozók Ukrajnában (Forrás: Telegram)
A felvételen látható, amint a nő kinyitja az ajtót, az autóban lévők pedig azonnal gázsprével fújnak az arcába.

Az utóbbi hónapokban számos videó került napvilágra Ukrajnában a kényszersorozások borzalmairól.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Google News
