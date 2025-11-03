Egy újabb, a kényszersorozások témájához kötődő videó kering a Telegramon. A bejegyzés szerint az eset Odesszában történt, ahol egy nő kinyitotta a sorozók egy fehér furgonjának ajtaját.
Gázsprével támadtak egy nőre ukrán sorozók+videó
A közösségi médiában terjedő felvétel szerint Odesszában gázsprét fújtak egy nő arcába az ukrán sorozók.
A felvételen látható, amint a nő kinyitja az ajtót, az autóban lévők pedig azonnal gázsprével fújnak az arcába.
További Külföld híreink
Az utóbbi hónapokban számos videó került napvilágra Ukrajnában a kényszersorozások borzalmairól.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump figyelme Nigériára összpontosul, és ezúttal nem diplomáciát ígér
Az amerikai elnök szavai lavinát indítottak el.
Szijjártó Péter világossá tette, hogy miből nem enged a magyar kormány
A tárcavezető szerint óriási brüsszeli nyomás van rajtuk.
Brüsszel így esett ismét pofára
Két nagyhatalom partnersége tovább erősödik.
Kiderült az igazság, kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában
Ha mások veszik, akkor nem olyan büdös az orosz gáz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump figyelme Nigériára összpontosul, és ezúttal nem diplomáciát ígér
Az amerikai elnök szavai lavinát indítottak el.
Szijjártó Péter világossá tette, hogy miből nem enged a magyar kormány
A tárcavezető szerint óriási brüsszeli nyomás van rajtuk.
Brüsszel így esett ismét pofára
Két nagyhatalom partnersége tovább erősödik.
Kiderült az igazság, kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában
Ha mások veszik, akkor nem olyan büdös az orosz gáz.