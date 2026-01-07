Meghalt egy biciklista a csúszós úton + videó

A rendkívül csúszós, jeges útviszonyok miatt több súlyos közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – írta a Szon.

Szerda reggel Nyírtassnál egy 47 éves sofőr vesztette életét, miután autójával megcsúszott a jégen és kamionnal ütközött.

A vármegyében egy másik esetben

egy kerékpáros halt meg, aki a havas úton esett el, sérüléseit pedig már nem élte túl.

A hatóságok a téli időjárás miatt fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.

A balesetekről bővebben ide kattintva olvashat és fotógalériát is megtekinthet.