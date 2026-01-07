Meghalt egy biciklista a csúszós úton + videó

A rendkívül csúszós, jeges útviszonyok miatt több súlyos közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – írta a Szon.
Szerda reggel Nyírtassnál egy 47 éves sofőr vesztette életét, miután autójával megcsúszott a jégen és kamionnal ütközött.
A vármegyében egy másik esetben
egy kerékpáros halt meg, aki a havas úton esett el, sérüléseit pedig már nem élte túl.
A hatóságok a téli időjárás miatt fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.
A balesetekről bővebben ide kattintva olvashat és fotógalériát is megtekinthet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!